Patronato recibe a Güemes en otra batalla por la permanencia

Patronato se distanciará a cuatro puntos de la zona roja si consigue la victoria. Además decretará el descenso de Güemes.

Patronato recibirá este domingo a Güemes de Santiago del Estero, en la continuidad de la 33ª fecha del campeonato de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la Zona B, comenzará a las 16 en el estadio Grella, con el arbitraje de Federico Benítez. Será televisado por LPF Play y contará con la transmisión de La Red Paraná.

El Rojinegro viene de dar un paso en falso en Villa Maipú, partido bonaerense de San Martín, donde cayó por 1 a 0 ante Chacarita. La derrota complicó el panorama del representante entrerriano, que quedó a un punto de la zona de descenso.

En barrio Villa Sarmiento se vivió una semana de tensión. En la tarde de sábado los hinchas de Patronato celebraron el traspié del Funebrero, que perdió por 2 a 1 ante Almagro en uno de los adelantos de la jornada. Ese resultado le permitió al Santo mantenerse fuera de los puestos de descenso.

Frente a este escenario, Patronato tiene una oportunidad inmejorable para volver a estirar a cuatro puntos la diferencia con Chacarita. Para conseguir una bocanada de aire en la lucha por la permanencia, deberá sumar de a tres esta tarde en su casa.

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes mostró dos caras opuestas en sus últimas presentaciones. Como local, fue agresivo y ambicioso, una postura que se tradujo en el contundente triunfo por 3 a 0 ante San Martín de San Juan, uno de los aspirantes al ascenso a la Liga Profesional. En el siguiente compromiso, en cambio, adoptó una postura más conservadora. Cuando parecía encaminarse hacia el empate, apareció la jerarquía de Mauricio Cuero en tiempo de descuento para sellar la derrota rojinegra.

Esta tarde, el conjunto paranaense buscará recuperar la versión que exhibió hace dos semanas en Villa Sarmiento. Al menos, intentará construir una victoria que le permita alejar los temores y tomar distancia del fantasma del descenso.

Para recibir a Güemes, Fuentes deberá introducir modificaciones obligadas en la formación inicial. Facundo Heredia, quien reemplazó al lesionado Nahuel Genez, tampoco estará disponible debido a un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha. Ante las bajas de las dos principales alternativas para el lateral izquierdo, Santiago Piccioni ocupará ese sector de la defensa.

Además, el entrenador no podrá contar con Joaquín Barolín. El delantero, que ingresó desde el banco de suplentes en Villa Maipú, recibió dos fechas de suspensión tras su expulsión en la derrota frente a Chacarita.

Última carta de Güemes

Güemes, por su parte, afrontará una de sus últimas oportunidades en la pelea por la permanencia. El equipo dirigido por Mario Gómez, que se mantiene invicto en sus siete enfrentamientos ante Patronato, necesita ganar para conservar posibilidades matemáticas de continuar en la categoría. El Gaucho atraviesa una profunda crisis deportiva: acumula cinco derrotas consecutivas y lleva 16 partidos sin conocer la victoria, con cuatro empates y 12 caídas.

Probables formaciones en el Grella

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Santiago Piccioni; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes

Güemes: Leandro Finochitto; Rodrigo Arnay, Matías Martínez, Facundo Melillán y Marcelo Benítez; Santiago Sala, Julián Juárez, Gianfranco Baier y Gian Luca Pugliese; Bautista Gerez y Ciro Leineker. DT: Mario Gómez

Hora y TV: 16 (LPF Play).

Árbitro: Federico Benítez.

Estadio: Presbítero Grella.