Patronato quiere regalarle una victoria a su público

Patronato entrenó pensando en San Martín de Tucumán

Sosa tuvo contacto con el Rojinegro en cinco ocasiones. El saldo es positivo para el elenco de barrio Villa Sarmiento: tres victorias (6-0 a Alvarado, 3-2 a All Boys y 2-1 a Racing de Córdoba), un empate (0-0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn) y una derrota (2-1 ante Güemes de Santiago del Estero).

Por otra parte, el correntino ya dirigió al Ciruja en siete oportunidades: en esos partidos, el equipo de Ariel Martos cosechó tres victorias, un empate y tres derrotas. La última vez que arbitró un partido del equipo de La Ciudadela fue en junio del año pasado, en la caída 2-0 ante Gimnasia de Jujuy como visitante.

En lo que respecta al equipo, el cambio obligado será el de Juan Barinaga, expulsado por doble amarilla en el empate con Güemes de Santiago del Estero (1-1). En consecuencia, el mediocampo tendrá un lugar vacante que se disputan Brian Nievas y Luciano Pacco, de muy buen debut en el compromiso la fecha pasada en el estadio Arturo Jiya Miranda.

El volante central diamantino con pasado en Chaco For Ever participó activamente de los amistosos de pretemporada, pero no fue convocado para los primeros dos compromisos de la temporada 2025. Por su parte, Pacco tuvo un buen ingreso en el norte del país y hasta asistió a Alan Bonansea para el gol de la apertura del marcador. Fue su primer partido como profesional, tras haber firmado contrato la semana previa.

La otra variante se dará en la defensa, con la salida del zaguero central Joaquín Varela y el ingreso de Valentín Pereyra o Valentín Villarreal.

Por su parte, el 11 inicial de San Martín de Tucumán presentará un cambio obligado por la expulsión de Federico Murillo (el lateral derecho vio el cartón rojo con apenas cinco minutos de complemento y recibió dos fechas de suspensión por la expulsión sufrida ante Ferro Carril Oeste). Entre Mateo Pérez y Axel Bordón saldría el reemplazante.

Cabe resaltar que se quedaron afuera de los concentrados Juan Orellana (lesión) y Nicolás Moreno (táctico) respecto a la lista anterior

