Patronato inicia el operativo ascenso

Desde las 19 Patronato visitará a San Martín de Tucumán en el estadio La Ciudadela un duelo de candidatos a dar el salto a la Liga Profesional.

Patronato debutará este domingo en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Desde las 19 visitará a San Martín de Tucumán en un duelo de candidatos al ascenso a la Liga Profesional 2026. Este juego, correspondiente a la Zona B, se llevará adelante en el estadio La Ciudadela bajo el arbitraje de Andrés Gariano. Transmitirá La Red Paraná.

Se terminó la espera eterna. Tras 125 días el elenco de barrio Villa Sarmiento saldrá a escena para disputar un encuentro oficial. La última presentación del representante entrerriano fue el 12 de octubre, ocasión en la que fue derrotado por Estudiantes de Río Cuarto en el sur cordobés en el juego que marcó el comienzo del reducido que otorgó el segundo ascenso a Primera División.

La delegación de Patronato que viajó a Tucumán para el inicio de la Primera Nacional

Tras ese juego la dirigencia decidió ponerle fin al proyecto deportivo. En este sentido rescindió el contrato del entrenador Gabriel Gómez. Semanas después convocó a uno hombre conocido por la institución: Rubén Forestello.

Ruben Forestello Patronato UNO / Delfina Silva

Luego de ocho años el Yagui volvió a calzarse el buzo de entrenador del Santo. Como en su primer ciclo inició el proceso desde cero. Esto le permitió conformar la estructura con la que buscará ser protagonista en el torneo que comenzó el viernes.

Durante la preparación Patronato sumó 12 incorporaciones. Los futbolistas que aceptaron la propuesta recibida desde la capital entrerriana fueron los defensores Franco Meritello, Facundo Heredia, Nahuel Genez, Juan Salas y Fernando Evangelista; los mediocampistas Federico Bravo, Brandón Cortés y Agustín Araujo; y los delanteros Hernán Rivero, Renzo Reynaga, Tomás Attis y Franco Soldano. Además retuvo a Alan Sosa y Maximiliao Ryeda y se reintegraron Franco Rivasseau, Santiago Piccioni y Benjamín Bravo

Por contrapartida, sufrió 14 bajas, de las cuales muchos futbolistas formaron parte de la columna vertebral que representó al Rojinegro en la pasada temporada. Los futbolistas que emigraron de barrio Villa Sarmiento fueron Iván Chávez, Juan Pablo Mazza, Ian Escobar, Gonzalo Asís, Santiago Bellatti, Julián Navas, Emmanuel Moreno, Santiago Gallucci Otero, Alan Sombra, Julián Marcioni, Federico Castro y Alan Bonansea.

Durante la pretemporada el Patronato de Forestello disputó tres encuentros amistosos ante equipos a los que enfrentará en la fase regular de la Primera Nacional. Igualó los dos juegos que disputó ante Atlético Rafaela (1 a 1 en el Grella y 0 a 0 en el predio de La Crema) y no se sacó ventajas con Colón al empatar 0 a 0 en Santa Fe.

Las estadísticas marcaron un inconveniente: las dificultades para trasladar el balón a la red adversaria. A su vez exhibieron una virtud: solidez defensiva. Este último punto será determinante para conservar el cero esta noche en el norte del país y regresar a la capital entrerriana, al menos, con una unidad en el bolsillo.

Como llega San Martín de Tucumán

San Martín quiere dar vuelta de página y dejar en el pasado la decepcionante campaña que escribió en 2025. Llegó hasta la misma instancia que Patronato. Clasificó a la Copa Argentina de este año, pero no lució la pilcha de protagonista. Esto generó el desencanto del hincha. Lo manifestó en las tribunas de La Ciudadela, que fueron colmadas en un bajo porcentaje de espectadores.

La flamante dirigencia del Ciruja apostó por una renovación. El elegido para la conducción técnica fue Andrés Yllana, el DT que se coronó campeón con Aldosivi de Mar del Plata derrotando en la final de la temporada 2024 a San Martín de Tucumán. A su vez incorporó nombre de experiencia en la divisional como los marcadores centrales Nicolás Ferreyra y Ezequiel Parnisari, por citar algunos apellidos, y mantuvo a futbolistas históricos de la institución como el arquero Darío Sand y el atacante Gonzalo Rodríguez.

Otras historias de la Primera Nacional

Esta tarde se disputarán otras dos historias correspondiente a la Zona B del campeonato de la Primera Nacional. Desde las 17 Güemes de Santiago del Estero recibirá a Nueva Chicago en el estadio Arturo Yiya Miranda. El juez de este pleito será Fabrizio Llobet. A la misma hora Chacarita recibirá a San Martín de San Juan. El Verdinegro es uno de los equipos que retornó a la divisional tras haber descendido desde la Liga Profesional. El juego entre el Funebrero y el Santo sanjuanino será dirigido por Bruno Amiconi.

Por la Zona A Los Andes recibirá desde las 17.30 a Almirante Brown en el estadio Eduardo Gallardón. Gonzalo Pereira será el árbitro de este encuentro. A las 19 jugarán Racing de Córdoba y Estudiantes de Buenos Aires bajo el arbitraje de Federico Benítez. Este pleito se llevará adelante en el estadio Miguel Sancho.

Probables formaciones de San Martín de Tucumán y de Patronato

San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Benjamín Borasi, Santiago Briñone, Matías García y Agustín Graneros; Lautaro Ovando y Facundo Pons. DT: Andrés Yllana

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo y Brandón Cortés; Valentín Pereyra y Hernán Rivero. DT: Rubén Forestello

Hora y TV: 19 (LPF Play)

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: La Ciudadela