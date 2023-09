Luego del encuentro ante Nueva Chicago que se disputó en Mataderos y finalizó en empate, Rodolfo de Paoli expresó que la chance sigue intacta y mientras se sostenga la matemática el Patrón va a pelear hasta el final. “Estamos lejos del reducido, pero la ilusión de ver un plantel tan competitivo y las ganas de ir más allá generan deseos de seguir. Es por eso que todavía estamos de pie”, había dicho el director técnico.

A los encuentros restantes se los juega con el cuchillo entre los dientes pero también con un buen funcionamiento dentro de la cancha. Eso que tanto buscó el DT y todavía no lo pudo encontrar o terminar de pulir partido tras partido. Son solamente ráfagas de buen fútbol que suelta, cada tanto, Patronato.

En relación a los convocados, vuelven a ser tenidos en cuenta Matías Ruiz Díaz, Fabio Vázquez y Sebastián Malimberni. Además, hay una novedad y es la inclusión, por primera vez para el juvenil, del volante Uriel Perpetto. Tiene 17 años, es surgido de las inferiores del club y eXperimentará un encuentro de Primera Nacional.

patronato y su última bala.jpg Patronato está obligado a ganar ante su gente.

Con respecto al 11 inicial que saltará a la cancha Rodolfo de Paoli, como de costumbre, no oficializó nada pero en la última práctica disputada en La Capillita optó por volver al 4-3-3, la inclusión de Tomás Cáceres al mediocampo y la de Nazareno Solís en el frente de ataque.

Pasando en limpio, el restante sería de esta manera: Julio Salvá; Lautaro Geminiani, Santiago Belatti, Cristián González y Joel Ghirardello; Tomás Cáceres, Nicolás Domingo y Juan Barinaga; Nazareno Solís, Ignacio Russo y Mateo Levato.

Es la última bala para el Patrón que se encuentra a ocho unidades del octavo, San Martín de San Juan, con 15 puntos por disputarse y, contando el encuentro ante los tucumanos, tres a jugarse en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

No hay margen de error para este equipo que a inicios de temporada dejó en claro que iba a pelear el ascenso. No solo eso, sino que la intención, el objetivo y el anhelo era finalizar dentro de los tres primeros en la primera ronda. No ocurrió nada de ello y hoy el panorama no es de los mejores para el equipo entrerriano.

Un triunfo devolverá la ilusión al hincha en este mes tan cargado para el club por el revuelo que generaron las elecciones previstas para el 1° de octubre en la que los y las socias tendrán la posibilidad de elegir al Presidente dentro de las tres listas que se presentarán.

La parada en el Grella no será sencilla. El Ciruja llega a Paraná con el tercer lugar (50 puntos) en su poder y la posibilidad de descontarle puntos a Almirante Brown que tiene 54. Como si esto fuera poco, el equipo tucumano lleva cinco encuentros sin conocer la derrota con tres victorias en condición de local y los dos empates de visitante.

Esa es la debilidad de los dirigidos por Pablo Frontini: triunfar de visitante. La última vez que consiguió los tres puntos fuera de casa fue el 18 de junio, cuando derrotó 1 a 0 a All Boys.

En su última presentación vapuleó 4 a 0 a Gimnasia de Mendoza con goles de Leonel Bucca, Mateo Acosta, Ángel Prokop y Michael Leonel Pierce. Frontini repetirá formación.