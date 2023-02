Patronato entrenó por primera vez en el estadio Mutio

Patronato estadio Mutio 2.jpg Patronato recibirá el sábado en el estadio Pedro Mutio a Brown de Madryn. Prensa Patronato

Además, los futbolistas empezaron a familiarizarse con el campo de juego que los recibirá en los primeros tres o cuatro partidos de local. Por eso es clave que se adapten no solamente al campo de juego, sino también a las dimensiones del mismo.

Martín Gentile y los trabajos para el debut de Patronato

En cuanto a la formación que enfrentará a Brown, el DT de Patronato haría un solo cambio con respecto al equipo que venció a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0 en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. La única variante sería el ingreso de Julio Salvá en el arco en lugar de Matías Budiño.

El 11 titular será con: Julio Salvá; Lautaro Geminiani, Cristian González, Sergio Ojeda, Lucas Kruspzky; Kevin González, Nicolás Domingo, Jorge Valdez Chamorro, Nazareno Solís; Ignacio Russo y Enzo Díaz.

Patronato estadio Mutio 3.jpg Los futbolistas de Patronato buscan adaptarse al campo de juego del Mutio. Prensa Patronato

Arranca la venta de entradas

Este jueves comenzará la venta de entradas para el partido del sábado entre Patronato y Brown de Madryn. Habrá 3.800 localidades disponibles, que se podrán adquirir de manera presencial en la secretaría del club (Presbítero Grella 874).

Por cuestiones de capacidad, se le venderán en primer lugar a las y los socios del club. Cada uno deberá concurrir a la boletería, de manera obligatoria, con su carnet actualizado y contar con la última cuota paga (enero 2023). La última cuota paga no es necesario presentarla de forma física ya que desde atención al socio se constatará en el sistema boletería VIP.

Días y horarios de venta para socios: hoy y mañana de 10 a 19. Sábado: desde las 10 hasta las 16. Los precios: tribunas de calle Ruperto Pérez y Salvador Maciá: General Socio: 2.300 pesos / Dama Socia y Jubilado Socio: 1.200 / Menor Socio 600. Plateas: cada socio abona un extra de 500.

En caso de quedar remanente de localidades, el sábado se habilitará la venta de localidades para los no socios, también en el horario de 10 a 16 en la sede del club. Los valores: General No Socio: 2.900 pesos / Dama No Socia y Jubilado No Socio: 1.500 / Menor No Socio: 900 / Extra Platea: 1.000.