Milena fue dando pequeños pasos en su formación. Esto le permitió obtener sus primeros títulos. Ubicó su primer trofeo en su vitrina personal al adjudicarse el Torneo Regional Selectivo clasificatorio al Nacional que se desarrolló en Río Segundo, Córdoba.

Esto le dio el impulso necesario para proyectar en grande. La representante del Taller Municipal de Valle María se motivo con seguir progresando en el deporte. Se esforzó en cada entrenamiento pensando en la cita que reunió a los mejores exponentes de la disciplina.

“Al cursar en una escuela técnica por la mañana tengo clases y por la tarde talleres. Los jueves entro a las 7.45 y salgo a las 17.20. De ahí me voy a entrenar hasta las 20. Entreno entre dos y tres veces por semana. Cada entrenamiento es de dos horas”, relató Milena, en diálogo con La Mañana de La Red.

La gurisa de Valle María proyectó en grande

El sueño de la gurisa se transformó en realidad. Milena se coronó campeona en categoría CF 14 años, figuras obligatorias, en el Nacional que se desarrolló, del 20 al 28 de septiembre, en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero. El certamen, organizado por la Confederación Argentina de Patín (CAP) contó con la participación de las 29 federaciones y tuvo en disputa la Copa Roberto Rodríguez.

“Viajé con la idea y el sueño de quedar primera, y así fue. Se me dio. Me observaba en lo más alto del podio”, confesó la entrerriana, entre risas. “Al principio no caía... hasta que me dijeron que era campeona. Ahí nos largamos todas a llorar. Fue un momento muy lindo. Estuve muy emocionada. Fue una experiencia única”, describió.

Mile contó con el respaldo físico de su círculo íntimo en territorio santiagueño. “Me acompañaron mis papás y una de mis hermanas. El abrazo de ellos estuvo presente”, resaltó la gurisa, quien en su ciudad natal estuvieron pendientes de su performance. “Los familiares que no pudieron viajar me siguieron on line. Cuando llegué a Valle María me recibieron de la mejor manera. Todos me estaban esperando. Me recibieron con espuma. Estoy muy feliz”, narró.

La delegación del Taller Municipal de Valle María también contó con la participación de Bianca Faccini, quien finalizó en el décimo lugar, y Emilia Sokolowsky, que concluyó en el séptimo escalón de la competencia. De esa manera las tres representantes se ubicaron en el top ten del país. Además, Ara Miskov compitió en figuras obligatorias. Estuvo muy cerca del podio, pero producto de problemas de salud no pudo terminar su presentación. Ayrton y Berenice Aab son los entrenadores que están a cargo del proyecto. “Entre todas nos respaldamos. Cada una está muy orgullosa del rendimiento de todas”, aseguró la campeona nacional.

Patin artistico Valle Maria.jpg Milena (en el medio) junto a sus compañeras de equipo en el Nacional de patín artístico.

Mile no descansa en el título obtenido, sino que lo adquirió como el impulso necesario para continuar cosechando lauros. “En un par de semanas tenemos que competir en el Campeonato Entrerriano”, señaló la gurisa que llegará al certamen provincial con el envión necesario para confirmar en su provincia el potencial que exhibió en Santiago del Estero. “Voy mentalizada en salir campeona”, chapeó.

Entre Ríos, en el podio

La delegación de la Federación Entrerriana cumplió una gran actuación en el Campeonato Nacional al finalizar en el tercer lugar de la Copa Roberto Rodríguez. La Federación Santiagueña de Roller Sports se quedó con la copa en disputa. La Federación Porteña fue segunda. Detrás de la delegación Panzaverde se ubicaron los representantes de la Federación Sanluiseña y el quinto lugar fue para Federación Regional Gran Buenos Aires