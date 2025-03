El primer encuentro fue un éxito total

Deporte adaptado 1.jpg Paraná será sede del segundo encuentro de deporte adaptado provincial.

—¿Cómo avanza la organización del Segundo Encuentro Provincial de Deporte Adaptado?

—Se llevará a cabo el próximo 9 de mayo, y está avanzando de manera significativa. En una reciente mesa de trabajo intersectorial convocada por los organizadores, se han definido la fecha y la estructura del evento, continuando con las buenas prácticas establecidas en la primera edición. Durante esta reunión, diversas áreas y organizaciones manifestaron su compromiso para participar y colaborar en la realización de esta importante cita. Este espacio fue fructífero y permitió acordar las responsabilidades y aportes de cada área, asegurando así un enfoque integral para garantizar el éxito del evento. El trabajo colaborativo no solo resalta la relevancia del deporte adaptado, sino que también refuerza el compromiso social de promover un entorno inclusivo. A medida que se acercan la fecha, se sigue trabajando de manera conjunta para ofrecer un encuentro memorable que celebre el talento y la diversidad de los deportistas adaptados.

—¿Qué balance hace de la primera edición y qué cambios o mejoras se incorporaron para esta nueva?

—La primera edición resultó ser un rotundo éxito al reunir a aproximadamente 400 personas con discapacidad de entre 12 y 18 años. Este evento no solo fomentó una participación activa de los asistentes, sino que también generó un gran interés en la comunidad por seguir promoviendo el deporte para personas con discapacidad en las diversas localidades de la provincia. A partir de esta exitosa experiencia, se han identificado áreas de mejora y se han incorporado cambios para la nueva edición. Se busca aumentar la oferta de disciplinas deportivas, introduciendo opciones como judo, tiro con arco y tenis de mesa, que no estaban disponibles en la primera edición. Además, se están implementando estrategias para asegurar una mayor accesibilidad y comodidad para todos los participantes, con el objetivo de crear un entorno aún más inclusivo. El compromiso de mejorar y expandir el alcance del Encuentro de Deporte Adaptado refleja la intención de seguir estimulando la participación y el entusiasmo en torno al deporte adaptado, fortaleciendo así la comunidad y las conexiones entre los atletas. Estos avances se traducen en un evento que no solo celebra el talento de sus participantes, sino que también se compromete a fomentar un entorno deportivo más inclusivo y enriquecedor.

—¿Qué disciplinas deportivas estarán presentes en el evento?

—Se ofrecerá una variada gama de disciplinas deportivas, diseñadas para incentivar la participación y disfrutar del deporte en un ambiente inclusivo. Las estaciones deportivas serán 11: Natación, atletismo, fútbol, básquet en silla de ruedas, boccia, taekwondo, judo (nueva en esta edición), básquet adaptado, bádminton, tenis de mesa (nueva en esta edición), tiro con arco (nuevo en esta edición). Cada una de estas disciplinas brinda la oportunidad a los participantes de mostrar sus habilidades y disfrutar de la competencia en diversas modalidades. La inclusión de nuevas actividades, como el judo, el tenis de mesa y el tiro con arco, refleja el compromiso del evento por ampliar las opciones para todos, promoviendo así una mayor accesibilidad y visibilidad del deporte adaptado. Este encuentro se presenta como una ocasión perfecta para celebrar el talento y la diversidad de los deportistas.

—¿Cuántas escuelas de educación integral y deportiva se esperan para esta edición?

—Se espera la participación de 20 escuelas de educación integral de las localidades de Paraná, Paraná Campaña y Diamante. Estas localidades han sido elegidas para asegurar una organización adecuada, dividiendo la zona deportiva de forma estratégica. Además, las estaciones deportivas contarán con la presencia de referentes y deportistas de diferentes localidades de la provincia, entre las que se incluyen Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí, Villa Elisa, Los Charrúas y Gualeguay.

—¿Cómo será la dinámica de las actividades durante la jornada?

—La dinámica se basará en una muestra deportiva estructurada en diferentes estaciones deportivas, donde se llevarán a cabo las disciplinas previamente mencionadas. Esta elección responde a la realidad de las prácticas deportivas que se desarrollan en la provincia, abarcando diversas localidades. En cada una de las estaciones, los asistentes encontrarán un grupo de referentes y deportistas experimentados que mostrarán el desarrollo de las prácticas deportivas. Además, los participantes de las escuelas integrales y organizaciones no gubernamentales (ONG) tendrán la oportunidad de practicar junto a ellos, lo que les permitirá experimentar en primera persona las distintas disciplinas y vivencia la esencia del deporte. Esta interacción busca no solo fomentar la participación activa, sino también promover un ambiente inclusivo y motivador, donde todos puedan disfrutar del deporte adaptado y aprender de los especialistas en cada disciplina.

—¿Qué rol cumplen los stands informativos y qué tipo de información podrán encontrar los asistentes?

—Su objetivo es ofrecer información relevante sobre temas relacionados con la discapacidad de manera transversal. Estos espacios informativos servirán como una herramienta para acercar conocimientos y brindar asesoramiento a la comunidad. Los asistentes podrán acceder a información sobre recursos, servicios y programas disponibles para personas con discapacidad. Además, se busca fomentar la interacción entre los ciudadanos y los representantes de estas instituciones, fortaleciendo las relaciones y ofreciendo apoyo en la gestión de futuros trámites.

—¿Cuál es el impacto del deporte adaptado en la inclusión social y qué desafíos siguen pendientes en la provincia?

—La práctica deportiva tiene un impacto significativo en el desarrollo personal, la independencia y las relaciones sociales, tanto para las personas con discapacidad como para sus familias. Al fomentar la participación en actividades deportivas, se generan oportunidades para construir vínculos, mejorar la autoestima y promover una vida más activa y saludable. En este contexto, la provincia se compromete al fortalecimiento y crecimiento de la práctica deportiva para personas con discapacidad, reconociendo su papel fundamental en la inclusión social. Sin embargo, es importante señalar que se inicia un camino en la búsqueda de mejoras en la accesibilidad y la formación de profesionales, fundamentado en un modelo de derechos humanos en discapacidad. A pesar de los avances logrados, persisten desafíos importantes, como la eliminación de barreras arquitectónicas, la sensibilización de la comunidad y la creación de programas adecuados que aseguren la igualdad de oportunidades para todos. Abordar estos desafíos es necesario para consolidar un futuro más inclusivo y equitativo en el ámbito deportivo y social de la provincia.

¿Cómo es el trabajo conjunto con las distintas áreas del Gobierno para la realización de este evento?

El trabajo conjunto entre las distintas áreas del gobierno es esencial para llevar a cabo el Encuentro Provincial de Deporte Adaptado. Cada una de estas áreas tiene incumbencias específicas en el ámbito de la discapacidad, lo que les permite abordar esta temática de manera integral. Dado que la discapacidad es un tema transversal, cada área aporta desde diferentes ejes que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de su entorno cercano. Esta colaboración no solo enriquece la organización del evento, sino que también promueve políticas y acciones efectivas que respaldan la inclusión y el bienestar de esta población. Así, el Encuentro de Deporte Adaptado se convierte en un espacio donde se reflejan los esfuerzos conjuntos del gobierno por crear un entorno más accesible y favorable para todos.

¿Qué expectativas tienen para esta segunda edición en cuanto a participación y repercusión?

Para esta segunda edición del “Encuentro Provincial de Deporte Adaptado”, se espera contar con un gran número de participantes que, tras vivenciar las diversas prácticas deportivas, decidan integrar el deporte como parte de su vida cotidiana. Uno de los objetivos fundamentales es que se abran nuevas escuelas deportivas, garantizando que todas las personas con discapacidad tengan la oportunidad de desarrollarse a través del deporte. Este objetivo se alcanzará mediante la articulación entre las diferentes áreas del gobierno y el compromiso de los gobiernos locales de fortalecer estas acciones. Se busca, de esta manera, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Entre Ríos y fomentar una comunidad más inclusiva. La expectativa es no solo aumentar la participación, sino también generar un impacto positivo en la sociedad, promoviendo la inclusión y el bienestar a través de la actividad física.

¿Se planean otras iniciativas similares o programas a futuro para seguir impulsando el deporte adaptado en Entre Ríos?

Se están planificando diversas iniciativas y programas futuros para seguir impulsando el deporte adaptado en Entre Ríos. La provincia ha sido dividida en cinco zonas deportivas con el objetivo de mejorar la organización de los encuentros. Se tiene previsto realizar eventos deportivos en cada una de estas zonas, garantizando una mayor cobertura y participación. Existen encuentros tradicionales en localidades como Gualeguay y Gualeguaychú, donde se respetará la organización previamente establecida. A su vez, se proyecta extender estas actividades hacia el norte de la provincia, donde es necesario fortalecer la práctica deportiva para personas con discapacidad. Además, se trabajará en la capacitación de profesionales en los ámbitos del deporte y la discapacidad, así como en el acompañamiento de deportistas de alto rendimiento. También se brindará apoyo a las instituciones deportivas para fomentar un ambiente inclusivo y accesible. Estas acciones reflejan un compromiso continuo por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del deporte y crear un futuro más inclusivo en la provincia.

Atletismo es una de las disciplinas que dirá presente

¿Han recibido devoluciones de participantes o familias sobre lo que significa este evento para ellos?

Las devoluciones recibidas de los participantes y sus familias destacan la importancia de los encuentros provinciales como espacios fundamentales para los deportistas. Para aquellos que ya están inmersos en la práctica deportiva, estos eventos son muy esperados, especialmente debido a la escasez de competencias y torneos donde puedan mostrar las habilidades adquiridas en sus entrenamientos. Las jornadas no solo les permiten reencontrarse con otros deportistas, sino que también ofrecen la oportunidad de compartir experiencias y aprendizajes con aquellos que aún no han comenzado a practicar un deporte. La presencia de las familias es esencial en este contexto, ya que desempeñan un papel importante al acompañar y apoyar a las personas con discapacidad en su desarrollo personal, especialmente cuando deciden dedicarse a una actividad deportiva. Este sentido de comunidad y apoyo familiar enriquece la experiencia del evento, convirtiéndolo en un momento significativo para todos los involucrados.

¿Qué necesidades tiene hoy el deporte adaptado en la provincia para seguir creciendo?

Para que el deporte adaptado continúe creciendo en la provincia, se debe atender diversas necesidades. En primer lugar, es urgente contar con un mayor número de profesionales del deporte especializados en trabajar con la población con discapacidad. La capacitación de estos profesionales garantizará que se implementen metodologías adecuadas y efectivas, promoviendo una práctica deportiva inclusiva y de calidad. Es necesario que estos profesionales también trabajen para demostrar que las personas con discapacidad pueden practicar deportes de manera efectiva, enfatizando sus capacidades y talentos.

Además, se debe fortalecer la accesibilidad en las instituciones deportivas. Esto implica no solo la adaptación de instalaciones y equipamientos, sino también la creación de entornos que fomenten la participación plena y equitativa de todas las personas con discapacidad en actividades deportivas. Al abordar estas necesidades, se busca no solo ampliar la participación, sino también inspirar a la comunidad y mostrar que el deporte es una opción viable y enriquecedora para todos. Estas acciones son esenciales para construir un futuro más inclusivo y potenciar el impacto positivo del deporte adaptado en la comunidad.

¿Cuáles serán las medidas de seguridad para la jornada? ¿Quién más ayudó a que esto sea posible?

Considerando la magnitud del evento, con la importancia que se merece, vamos a contar con una ambulancia para el evento ya que habrá una participación de entre 300 y 400 niños y adolescentes. Habrá un puesto sanitario con atención primaria. Queremos agradecer el apoyo del Director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Diego Vélez; de la directora de Educación Especial, Alexia Mors; la directora de Educación Física, Belén Nesa; la directora de Programas Socioculturales, Natalia Prado; y el director de Juventud y Niñez, Facundo Suárez.