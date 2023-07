Paraná, sede de las finales provinciales de los Juegos Evita Paraná es el escenario de las finales provinciales para la instancia clasificatoria a Mar del Plata de fútbol 11 femenino Sub 14 y Sub 16 y fútbol mixto Sub 14. 28 de julio 2023 · 18:58hs

Paraná es sede las finales provinciales de los Juegos Evita.

En la continuidad con las finales provinciales de los Juegos Evita, la ciudad de Paraná es el escenario para la instancia clasificatoria a Mar del Plata de fútbol 11 femenino Sub 14 y Sub 16 y fútbol mixto Sub 14.

La actividad, que alberga más de 700 chicas y chicos de los 17 departamentos de la provincia y Paraná Campaña, comenzó el martes con el arribo de las delegaciones a la capital provincial para luego reunirse todos en las instalaciones del Club Atlético Patronato, con el objetivo de conocer el lugar y la cancha de fútbol del equipo entrerriano que participa de competencias internacionales.

El nuevo método de estafas a comercios: pedir, pagar y cancelar Paraná Lee: los autores invitados y actividades de la feria

Paraná es sede de los Juegos Evita Provinciales Embed #Ahora Club Patronato Juegos Evita Provinciales + de 1500 deportistas de 16 departamentos de la provincia pic.twitter.com/VN0U9Bt8ru — Municipalidad de Paraná (@MuniParana) July 26, 2023 En ese marco, y con un trabajo en conjunto entre la Provincia y la Municipalidad de Paraná, acompañaron a los deportistas el secretario de Deportes, José Gómez; el subsecretario de Deportes, Adrián Perotti; la diputada provincial Carina Ramos; la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra; el director de Asuntos Legales y de Relaciones Institucionales y vicepresidente de Patronato, Dante Molina; la subsecretaria de Deporte Federado de Paraná, Liliana Guzmán, y el presidente de Patronato, Oscar Lenzi. “Estamos muy contentos por recibir en Paraná a las finales del fútbol femenino y fútbol mixto. Hay una importante cantidad de chicas y chicos que están visitando la capital provincial y van a competir durante estos días y seguramente van a recibir todo el compromiso y todo lo que podemos dar con este equipo de trabajo que conformamos con el municipio”, dijo Gómez. Por su parte, Guzmán expresó: “Hemos estado trabajando todo este tiempo para recibir a todos estos chicos. Estamos muy agradecidos de la institución que hoy nos alberga, que es el club Patronato. Estamos avanzando con estos juegos en esta instancia”. Las competencias que se desarrollarán en simultáneo en cinco canchas del Complejo Chapino, tienen como incorporación a partir de esta edición el fútbol 11 femenino, tanto en Sub-14 como en la división Sub-16, por primera vez en el historial de la competencia, ya que antes estaba reservado para fútbol 7. La continuidad Siguiendo con la etapa provincial de los Juegos Evita Juveniles Urbanos, se desarrollarán en Paraná desde el lunes 31 de julio al miércoles 2 de agosto las finales de hándbol playa femenino y masculino Sub 16, rugby femenino y masculino Sub 16, natación femenino y masculino Sub 14 y futsal femenino y masculino Sub 15.