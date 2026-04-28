Paraná empató y el miércoles definirá la clasificación en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

En su segundo partido de la Zona A, Paraná igualó 2 a 2 con Esquel y cerrará la fase de grupos este miércoles, a las 14, con Formosa.

Paraná empató y depende de sí mismo para avanzar de fase en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino, que se está disputando en Comodoro Rivadavia. En su segundo partido de la Zona A, el equipo de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) igualó 2 a 2 con su par de Esquel.

El elenco conducido por Ayelén Gillij, que en su debut le había ganado 2 a 0 a Caleta Olivia, se imponía por dos goles gracias a los tantos convertidos por Ailen Battauz, pero no pudo conservar la ventaja y las chubutenses lograron empardar la historia.

Paraná debutó con un triunfo en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Con el empate, Paraná llegó a los tres puntos, al igual que Esquel, pero la diferencia de gol favorece a las sureñas.

Paraná cerrará la primera fase

Este miércoles, desde las 14, el combinado de la APFS disputará su último partido de la Zona A. En el Gimnasio Municipal Nº 3, las Panzaverde se enfrentarán con su par de Formosa.

En caso de ganar, las entrerrianas se asegurarán su lugar en la siguiente instancia de la competencia organizada por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).