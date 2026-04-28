Futsal: Amigueros se consolida y proyecta nuevos desafíos

La institución paranaense apunta a sumar C20 femenina en el Clausura y avanza en el sueño de tener su espacio propio para la practica de futsal.

En poco más de seis meses, Amigueros dejó de ser un grupo de amigos para transformarse en una asociación civil con cuatro categorías activas en el futsal de Paraná , más de 65 integrantes y una identidad marcada. Pero en medio de ese crecimiento, ya aparecen nuevos objetivos: la creación de una C20 femenina para el torneo Clausura y el anhelo de contar con un espacio propio.

“El 2026 lo arrancamos con cuatro categorías. Sumamos un equipo más en la tercera división masculina, tenemos dos equipos ahí, además del futsal femenino y la C20 masculina. Estamos súper contentos porque en muy poco tiempo logramos incorporar más equipos y consolidar la estructura del club”, explicó Luz Godoy, secretaria de la institución, en diálogo con UNO .

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El salto organizativo fue acompañado por una respuesta masiva. Hoy, Amigueros reúne a unas 65 personas distribuidas en sus distintas divisiones, un número que incluso obligó a poner un freno ante la cantidad de interesados. “Tenemos un buen número de chicos. La realidad es que tuvimos que decir ‘hasta acá’ porque se acercaba mucha gente con ganas de sumarse. Eso también nos empuja a seguir creciendo y pensar en nuevas categorías”, señaló Godoy.

Amigueros se consolida y proyecta nuevos desafíos

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En ese contexto, uno de los proyectos más concretos apunta a seguir fortaleciendo el futsal femenino, una de las áreas que más crecimiento mostró desde el inicio. “No nos queremos quedar ahí, queremos sumar una C20 femenina. Es el próximo objetivo y ya lo estamos proyectando para el torneo Clausura”, adelantó Jonathan Pereyra, entrenador del femenino e integrante de la comisión.

Ese impulso también se sostiene en la participación activa de las propias jugadoras, que forman parte del desarrollo institucional y del crecimiento colectivo. “Son las mismas chicas las que toman la iniciativa. Esa esencia forma parte del club”, remarcaron desde la institución.

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Más allá de los números y las metas deportivas, Amigueros sostiene una base que no negocia: el sentido de pertenencia. “No queremos dejar de lado el esfuerzo que hicimos para estar acá. Cada jugador que se sumó entendió que esto se logró trabajando. Un grupo de amigos se sacrificó para poder ser una asociación civil. La base es jugar entre amigos, de ahí viene el nombre”, explicó Pereyra.

Esa identidad se refleja dentro y fuera de la cancha. El acompañamiento entre categorías es una constante y marca el clima interno. “Somos una gran familia. Los fines de semana estamos todos alentando a todas las divisiones. Es algo que nos remarcan mucho dentro del ambiente del futsal”, agregaron.

Amigueros se consolida y proyecta nuevos desafíos

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En paralelo, el crecimiento expuso una necesidad estructural: contar con un espacio propio. “Nuestro gran objetivo como institución es tener nuestro lugar. Ya somos más de 60 personas y hay mucha responsabilidad detrás de esto. Queremos seguir creciendo y consolidarnos como club”, coincidieron Pereyra y Mariángeles García, jugadora e integrante de la comisión.

Mientras tanto, el club sigue funcionando. Los entrenamientos se desarrollan martes, jueves y viernes frente al Colegio Nacional, en la intersección de Garay y Buenos Aires a partir de las 19. “Invitamos a todas las chicas que se quieran sumar, con o sin experiencia. Nuestro primer equipo se armó con muchas jugadoras que no habían practicado futsal y eso permitió que más personas se animen”, explicó el DT.

En ese sentido, la convocatoria sigue abierta, especialmente para reforzar el femenino y acompañar los proyectos que están en marcha. “Queremos que más chicas se sumen, que no tengan miedo ni vergüenza. La idea es poder crecer sin dejar a nadie afuera”, expresó García.

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Para sostener ese crecimiento, también impulsan actividades que permitan generar recursos. Una de ellas será una venta de locro prevista para el 1° de mayo. “Vamos a estar en Esquiú 1018. Todo lo recaudado será para seguir comprando materiales y acercarnos al sueño del espacio propio”, cerró García.

Así, entre resultados deportivos, organización y un fuerte sentido de comunidad, Amigueros continúa afirmándose en el futsal paranaense. Con proyectos en marcha y objetivos claros, el club avanza con una idea firme: crecer, pero sin perder la esencia que le dio origen.