Uno Entre Rios | Ovación | Dibu Martínez

Se confirmó la lesión en el dedo de Dibu Martínez: el tiempo de recuperación

Dibu Martínez sufrió una pequeña fractura: se perdería los amistosos previos y podría estar el choque ante Argelia en el debut en la Copa del Mundo.

22 de mayo 2026 · 20:33hs
Dibu Martínez sufrió una lesión en su dedo en la previa de la final de la Europa League.

Dibu Martínez sufrió una lesión en su dedo en la previa de la final de la Europa League.

Se confirmó la lesión de Dibu Martínez: el arquero sufrió una pequeña fractura en su dedo anular de la mano derecha. Se espera que llegue sin problemas al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, aunque se perdería los amistosos previos.

Lo que le pasó a Dibu Martínez

El arquero se lesionó en la entrada en calor antes de la final de la Europa League, en la que Aston Villa se impuso por 3-0 contra Friburgo y se coronó campeón. "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo", expresó en una entrevista en ESPN, tras el encuentro (en el que disputó los 90 minutos).

Dibu Martínez sufrió una lesión en su dedo en la previa de la final de la Europa League.

Alarma en la Selección Argentina: al Dibu Martínez le realizarán estudios por su lesión en la mano

Emiliano Buendía marcó el segundo tanto del Aston Villa.

El Aston Villa es el campeón de la Europa League

El marplatense se sometió a estudios y los resultados arrojaron que sufrió una pequeña fractura en su dedo. Según le informaron a TyC Sports, no necesitará una intervención quirúrgica y tendrá para 20 días de recuperación.

De esta manera, todo indica que el arquero -uno de los símbolos de la Albiceleste en el último lustro- se perderá los amistosos y espera llegar sin inconvenientes al debut en el Mundial. La Albiceleste se medirá con Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field, en Texas. El segundo, frente a Islandia, el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

La Selección Argentina, que sueña con defender el título, integra el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania. El estreno de la Albiceleste será frente al conjunto argelino, el 16 de junio, en el l Arrowhead Stadium de Kansas.

Dibu Martínez Copa del Mundo fractura
Noticias relacionadas
El Dibu Martínez va por su quinto título con clubes.

Dibu Martínez y Emiliano Buendía van por la Europa League

Leo Bonnin regresa este fin de semana con nuevo equipo, pero con el mismo auto.

Los entrerrianos aceleran en Neuquén

El piloto argentino se posicionó por delante de su compañero de equipo.

Franco Colapinto largará 13° en el Sprint de Canadá

El mensaje en cercanías al estadio de Boca fue contundente.

"Boca contra todos", rezaban los pasacalles que aparecieron en cercanía a La Bombonera

Ver comentarios

Lo último

Se confirmó la lesión en el dedo de Dibu Martínez: el tiempo de recuperación

Se confirmó la lesión en el dedo de Dibu Martínez: el tiempo de recuperación

Los entrerrianos aceleran en Neuquén

Los entrerrianos aceleran en Neuquén

Franco Colapinto largará 13° en el Sprint de Canadá

Franco Colapinto largará 13° en el Sprint de Canadá

Ultimo Momento
Se confirmó la lesión en el dedo de Dibu Martínez: el tiempo de recuperación

Se confirmó la lesión en el dedo de Dibu Martínez: el tiempo de recuperación

Los entrerrianos aceleran en Neuquén

Los entrerrianos aceleran en Neuquén

Franco Colapinto largará 13° en el Sprint de Canadá

Franco Colapinto largará 13° en el Sprint de Canadá

Caja de Jubilaciones: con el aporte de los gremios, el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de reforma

Caja de Jubilaciones: con el aporte de los gremios, el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de reforma

Boca contra todos, rezaban los pasacalles que aparecieron en cercanía a La Bombonera

"Boca contra todos", rezaban los pasacalles que aparecieron en cercanía a La Bombonera

Policiales
Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Ovación
Franco Colapinto largará 13° en el Sprint de Canadá

Franco Colapinto largará 13° en el Sprint de Canadá

Los entrerrianos aceleran en Neuquén

Los entrerrianos aceleran en Neuquén

Marcos Kremer, presente: Los Pumas perfilan su plantel para el Nations Championship

Marcos Kremer, presente: Los Pumas perfilan su plantel para el Nations Championship

Echagüe venderá su plaza en la Liga Argentina

Echagüe venderá su plaza en la Liga Argentina

Boca contra todos, rezaban los pasacalles que aparecieron en cercanía a La Bombonera

"Boca contra todos", rezaban los pasacalles que aparecieron en cercanía a La Bombonera

La provincia
Caja de Jubilaciones: con el aporte de los gremios, el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de reforma

Caja de Jubilaciones: con el aporte de los gremios, el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de reforma

Más de 350 chicos participaron del inicio de A Toda Orquesta en Paraná

Más de 350 chicos participaron del inicio de A Toda Orquesta en Paraná

Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Una maestra de Concordia se llevó el premio mayor en el programa de Darío Barassi

Una maestra de Concordia se llevó el premio mayor en el programa de Darío Barassi

La panadería social San José abre sus puertas a escuelas para compartir sus sabores y sus sueños

La panadería social San José abre sus puertas a escuelas para compartir sus sabores y sus sueños

Dejanos tu comentario