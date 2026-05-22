Se confirmó la lesión en el dedo de Dibu Martínez: el tiempo de recuperación

Dibu Martínez sufrió una pequeña fractura: se perdería los amistosos previos y podría estar el choque ante Argelia en el debut en la Copa del Mundo.

Dibu Martínez sufrió una lesión en su dedo en la previa de la final de la Europa League.

Se confirmó la lesión de Dibu Martínez: el arquero sufrió una pequeña fractura en su dedo anular de la mano derecha. Se espera que llegue sin problemas al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, aunque se perdería los amistosos previos.

El arquero se lesionó en la entrada en calor antes de la final de la Europa League, en la que Aston Villa se impuso por 3-0 contra Friburgo y se coronó campeón. "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo", expresó en una entrevista en ESPN, tras el encuentro (en el que disputó los 90 minutos).

Alarma en la Selección Argentina: al Dibu Martínez le realizarán estudios por su lesión en la mano

El marplatense se sometió a estudios y los resultados arrojaron que sufrió una pequeña fractura en su dedo. Según le informaron a TyC Sports, no necesitará una intervención quirúrgica y tendrá para 20 días de recuperación.

De esta manera, todo indica que el arquero -uno de los símbolos de la Albiceleste en el último lustro- se perderá los amistosos y espera llegar sin inconvenientes al debut en el Mundial. La Albiceleste se medirá con Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field, en Texas. El segundo, frente a Islandia, el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

La Selección Argentina, que sueña con defender el título, integra el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania. El estreno de la Albiceleste será frente al conjunto argelino, el 16 de junio, en el l Arrowhead Stadium de Kansas.