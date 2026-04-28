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Champions League: en un partido histórico, PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich en la ida de las semifinales

PSG empezó abajo en el resultado, pero sacó la chapa de vigente campeón para remontar. Llegó a estar 5-2 arriba, pero se descuidó y todo se define en Alemania.

28 de abril 2026 · 18:31hs
Champions League: En un partido histórico

Champions League: En un partido histórico, PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich en la ida de las semifinales

París Saint-Germain venció 5-4 al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes y sacó una valiosa ventaja con vistas a la revancha del próximo miércoles desde las 16 en el Allianz Arena de Alemania. Se trata de la semifinal con más goles en la historia de la Champions League y la tercera en competiciones europeas, cuyos antecedentes anteriores se remontan a 1960 y 1962.

Los parisinos iniciaron abajo en el marcador por el gol de penal de Harry Kane y lo dieron vuelta con tantos de Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves. Michael Olise selló el 2-2, pero Ousmane Dembélé convirtió el 3-2 al cierre del primer tiempo desde el punto de penal. Ya en la segunda parte, los de Luis Enrique fueron un vendaval y se pusieron 5-2 con los dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé. Sin embargo, los de Vincent Kompany aprovecharon dos descuidos de su rival para los descuentos de Dayot Upamecano y Luis Díaz.

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Champions League: PSG le ganó 5-4 al Bayern Múnich

PSG BAYERN 1
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El encuentro se catapultó a los libros dorados de la máxima competición de clubes de Europa porque escaló al quinto lugar entre los duelos con mayor cantidad de goles. Más allá de esto, quedó lejos del líder en los registros: Borussia Dortmund le ganó 8-4 al Legia de Varsovia en la fase de grupos de la edición 2016/17.

Ahora, Bayern Múnich está obligado a vencer al PSG por dos goles o más en la vuelta para llevarse el boleto a la gran final del 30 de mayo en Hungría. Si lo hace por la mínima, habrá prórroga y, en todo caso, penales. A los franceses les favorece la victoria y el empate para seguir en carrera por el bicampeonato. La otra semifinal comenzará este miércoles en España entre Atlético de Madrid y Arsenal de Inglaterra.

Champions League PSG Bayern Múnich Alemania
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