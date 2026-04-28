General Ramírez: Enersa desarrolla una nueva Subestación Transformadora

En la ciudad de General Ramírez, Enersa lleva adelante el desarrollo de una nueva Subestación Transformadora. Los trabajos tienen un avance del 95%.

La obra para contar con una nueva Subestación Transformadora en General Ramírez presenta un avance cercano al 95%. Los trabajos permitirán ampliar la infraestructura eléctrica del sector, acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

La nueva Subestación se encuentra ubicada en inmediaciones de calle Echagüe y ruta nacional 12. Los trabajos presentan un avance cercano al 95%. Actualmente, la empresa realiza el traslado del transformador provisorio hacia su base definitiva, para luego concretar la puesta en servicio del último distribuidor.

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Según la planificación técnica, la etapa de energización finalizaría en los próximos días con la conexión del Transformador 1, mientras que luego se pondrán en marcha las tareas finales de ajuste y terminación.

La nueva infraestructura representa una mejora importante para los usuarios de General Ramírez, ya que permitirá optimizar el abastecimiento eléctrico en una zona que registra crecimiento residencial, comercial y productivo.

A su vez, brindará mayor estabilidad al sistema y mejores condiciones de respuesta ante el aumento del consumo.

Con esta intervención, Enersa reafirma su compromiso con el desarrollo energético de Entre Ríos, a través de una planificación territorial que atiende las necesidades de cada localidad y contribuye a consolidar el sistema eléctrico provincial.