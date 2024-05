Paraná Divers dictará un curso de nivel inicial en Seguí

Las características del buceo

“El buceo es una disciplina recreativa muy entretenida, que acapara cada vez más adeptos a la naturaleza, a los viajes y a la vida social”, comentó uno de los instructores de Paraná Divers, Jorge Lázzaro.

“Un curso de Buceo de Nivel Inicial consta de tres etapas: una de acuatización; otra relacionada con la utilización del equipo básico y la última trata sobre la incorporación del equipo completo”, contó y agregó: “Prácticamente no hay impedimentos para practicar buceo. Simplemente hay que ser mayor de ocho años. Y en cuanto a la salud, hay que considerar no contar con problemas severos a nivel timpánico, problemas epilépticos o pulmonares. La actividad no requiere un esfuerzo físico. Cabe destacar que el curso consta de seis semanas de duración y a su finalización, se rinde un examen y deben realizarse cuatro salidas a aguas abiertas para obtener la certificación”.

Desde Paraná Drivers informaron que para las inscripciones, detalles y mayores informes, los interesados pueden escribir vía WhatsApp al 3434624170.