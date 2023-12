Paraná confirmada para recibir al TN en 2024

Turismo Nacional.jpg El Turismo Nacional correrá en marzo en Paraná.

Pese a que aún no fue oficializada por parte de la categoría, la fecha ya es un hecho y se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de marzo. Será la primera categoría nacional que visitará Paraná. Desde APAT ya le dieron el ok, por lo que ya está plenamente confirmada. Cabe destacar que la carrera estará bajo la organización de una empresa privada, que se encargará de alquilar las instalaciones del autódromo. Tras un acuerdo entre el TN y la organización se llevará a cabo la fecha. No obstante, no es la única categoría nacional que podría llegar a Paraná el próximo año, ya que habría posibilidades de la visita de otras de renombre.