Paracao presentó la Liga Federal bajo grandes expectativas

"Primero tenemos que pensar en el viernes , que chocamos contra Hércules. Ya conocemos al rival pero en el Final Four es totalmente distinto el partido. No tenemos que estar ansionos, nerviosos ni tampoco presionarnos porque se logró un objetivo muy importante" , dijo, en primera instancia, Cristian Gómez , entrenador de Paracao. A su vez, se refirió a ese objetivo en concreto: "Lo principal era, en estos tres años de básquet femenino en la institución, llegar a una final nacional".

Con respecto a este fin de semana, dijo: "Estamos en condiciones de realizar un gran torneo. El objetivo en el Final Four es terminar lo más arriba posible. Primero, no nos tienen que jugar en contra los nervios y la ansiedad. Siento que eso hoy lo estamos manifestando y eso no nos lleva a jugar bien. La final nuestra es el viernes, trataremos de no equivocarnos para salir con chances sábado y domingo".

Jugar de local es algo sumamente maravilloso para todo el elenco que integra el básquet femenino Auriazul. "El club ha demostrado en los últimos años que tiene una hinchada grande. Las chicas acompañan y queremos que las inferiores se sientan identificadas con la Primera para que el proyecto siga creciendo. Es bueno poder ver en las tribunas a nuestros familiares", cerró el Pata Gómez.

La palabra de las jugadoras de Paracao previo al Final Four

"Sabemos que son tres equipos muy fuertes. A Hércules ya lo cruzamos un par de veces e Independiente viene invicto. Hemos estado viendo vídeos de las jugadas más importantes", expresó Antonella Pérez a la pregunta de la dificultad de los rivales.

Paracao femenino 2.jpg El básquet femenino de Paracao vive momentos históricos. UNOER/ Alan Barbosa

"Los nervios están", sentenció Florencia Pérez. A su vez, agregó: "Tratamos de llegar lo más tranquilas posible porque lo venimos trabajando hace tres año. Esperamos dar lo mejor el fin de semana".