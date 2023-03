"Para muchos jugadores de Panamá será una gran vidriera"

El adversario de turno no es una gran potencia mundial. De hecho no formó parte de la Copa del Mundo Qatar 2022. La atención de los centroamericanos no está enfocada en el juego de mañana. La prioridad será la participación en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concafac. De hecho en el barrio porteño de Núñez saldrán a escena con una alineación conformada, en su gran mayoría, por intérpretes que se desempeñan en el campeonato local.