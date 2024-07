Otra noche dorada del Dibu Martínez en la Selección Argentina

Dibu Martínez no irá a los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23

Dibu Martínez, el héroe, habló post partido. “Yo le dije a los chicos que no estaba listo para irme a casa: somos campeones del mundo y de América. Este equipo se merece ir por más”, dijo el arquero argentino que atajó dos penales en la definición. Luego, fue autocrítico con el juego de la Selección: “No le dimos a la gente el partido que querían ver, pero al final ganamos”.

"Me llenó con la gente. Tener a los argentinos y a mi familia cerca es especial, No estaba listo para irme a casa", dijo el Dibu Martínez, entre lágrimas, tras ser el héroe en Houston. Claro, la responsabilidad había recaído completamente sobre su figura tras el empate de Ecuador y el posterior penal fallado por Lionel Messi, que intentó picarla y la pelota dio en el travesaño.

Argentina's goalkeeper Emiliano Martinez celebrates defeating Ecuador in a penalty shootout during a Copa America quarterfinal soccer match in Houston, Thursday, July 4, 2024. (AP Photo/Julio Cortez)

Pero si hay algo que el Dibu dejo en claro durante su exitoso y grandiosa estadía en la Selección Argentina es que en las difíciles se agranda. Y así lo reflejan los números porque de los 24 penales que le ejecutaron tan solo le convirtieron 12. Es decir, ataja uno de cada dos penales, el 50% de lo que le patean no entra. Una verdadera animalada, porque lo dijo De Paul: "El Dibu siempre está, es un animal".

Aunque no habrá que destacar tan solo lo hecho en los penales, porque Emiliano Martínez fue clave desde el arranque, en una noche que fue mucho más compleja de lo esperado que terminó con angustia. En el primer tiempo, el Dibu ya había salvado un mano a mano fenomenal que pudo haber sido el 1-0 de los de Sánchez Bas.

Los fantásticos números de Dibu Martínez en los penales

Al arquero argentino le patearon 72 penales en su carrera: le convirtieron 50, atajó 17 y cinco fueron desviados. En tanto, en la Selección mejora su registro: incluyendo tandas, atajó ocho de 19 y dos fueron desviados.