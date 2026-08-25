Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina anunció a los convocados para enfrentar a Turquía por la Copa Davis

El capitán de la Albiceleste eligió a Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Guido Andreozzi, Mariano Navone y Andrés Molteni para la seria que se disputará el 19 y 20 de septiembre.

25 de agosto 2026 · 13:53hs
Argentina anunció a los convocados para enfrentar a Turquía por la Copa Davis.

Argentina anunció a los convocados para enfrentar a Turquía por la Copa Davis.

Argentina ya tiene a sus convocados para la serie de Copa Davis ante Turquía, la eliminatoria que se jugará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén. Javier Frana, el capitán del seleccionado, anunció a los tenistas que representarán al país y buscarán regresar a los Qualifiers de 2027 del certamen.

Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni son los elegidos para este próximo desafío en el que la Albiceleste deberá conseguir al menos una victoria para mantener su lugar en el Grupo I y volver a jugar las clasificatorias.

black eyed peas vuelve a la argentina despues de 16 anos

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

maroon 5 vuelve a la argentina: se presenta el 3 de septiembre en el movistar arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Frana contó cómo llevó adelante la convocatoria: Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores”.

Además, explicó porqué no estará presente Horacio Zeballos, el número 3 del ranking mundial de dobles: “Por temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta”.

Argentina anunció a los convocados para enfrentar a Turquía por la Copa Davis

Argentina anunció a los convocados para enfrentar a Turquía por la Copa Davis.

Argentina anunció a los convocados para enfrentar a Turquía por la Copa Davis.

De los convocados, Fran Cerúndolo es el mejor ubicado de los argentinos en el ranking (puesto 25) y cuenta con dos títulos en lo que va del año: el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen's. El mayor de los hermanos ya disputó 11 partidos en la Davis, el último fue derrota en las Finals ante Alexander Zverev (#2) el pasado noviembre en Bologna, Italia.

Tirante (#45), que atraviesa el mejor momento de su carrera, ya integró en febrero el equipo que disputó la serie ante Corea del Sur, en el que obtuvieron una victoria y una derrota. En el último mes, el tenista de 25 años le ganó a Novak Djokovic (#5) y a Taylor Fritz (#8) en los Masters 1000 de Cincinnati y Montreal, respectivamente.

Navone (#48), quien tendrá su segunda participación en la Copa Davis, es otro de los jugadores que llega en un buen momento ya que ganó el ATP 250 de Bucarest, su primer torneo profesional, y en el Masters 1000 de Roma superó a Felix Auger-Aliassime,(#4). En las últimas semanas, venció a Valentín Vecherot (#18) y a Raphael Collignon (#38) en Montreal y Cincinnati, respectivamente.

Para completar el equipo, Andreozzi (#15) y Molteni (#61) son los elegidos para la modalidad de dobles. El primero viene de ganar el Masters 1000 de Indian Wells junto al francés Manuel Guinard y de ser finalista en el de Madrid.

Por otro lado, Molteni ya cuenta con experiencia en la máxima competencia: disputó 10 series y la última fue la derrota ante los alemanes Top 10 Kevin Krawietz y Tim Puetz, en la que hizo dupla con Zeballos.

Argentina convocados Copa Davis Turquía
Noticias relacionadas
Jamiroquai prepara su regreso a Buenos Aires con clásicos y nuevas canciones

El regreso del Space Cowboy: Jamiroquai vuelve a la Argentina

Nonpalidece celebra 30 años de historia con una gran gira por Argentina y Latinoamérica

Nonpalidece celebra 30 años de historia con una gran gira por Argentina y Latinoamérica

los leones avanzaron a la segunda fase del mundial con una goleada

Los Leones avanzaron a la segunda fase del Mundial con una goleada

Copa del Mundo: Las Leonas le ganaron a Escocia y avanzaron de ronda

Copa del Mundo: Las Leonas le ganaron a Escocia y avanzaron de ronda

Ver comentarios

Lo último

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

Ultimo Momento
Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

Programa Acompañarte, una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Programa "Acompañarte", una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

Policiales
La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

San Salvador: una joven resultó herida tras ser colisionada por un camión

San Salvador: una joven resultó herida tras ser colisionada por un camión

Presunto desvío de fondos del comedor escolar: denunciaron a una directora de Villaguay

Presunto desvío de fondos del comedor escolar: denunciaron a una directora de Villaguay

Ovación
Marcelo Fuentes: Tengo jugadores para salir de esta situación

Marcelo Fuentes: "Tengo jugadores para salir de esta situación"

Pepo Fiorotto, el delantero de Gualeguay que fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

Pepo Fiorotto, el delantero de Gualeguay que fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

El mejor pádel de la provincia se disfrutó en Concepción del Uruguay

El mejor pádel de la provincia se disfrutó en Concepción del Uruguay

Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Talleres empató con Central en Córdoba

Talleres empató con Central en Córdoba

La provincia
Programa Acompañarte, una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Programa "Acompañarte", una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

Se presenta el libro Paraná, 200 años de historia 1826-2026

Se presenta el libro "Paraná, 200 años de historia 1826-2026"

Túnel: en 14 años, la recaudación del peaje Paraná se multiplicó más de 450 veces

Túnel: en 14 años, la recaudación del peaje Paraná se multiplicó más de 450 veces

Paraná: La Feria en tu Barrio incorporó plaza Carbó

Paraná: La Feria en tu Barrio incorporó plaza Carbó

Dejanos tu comentario