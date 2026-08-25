El capitán de la Albiceleste eligió a Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Guido Andreozzi, Mariano Navone y Andrés Molteni para la seria que se disputará el 19 y 20 de septiembre.

Argentina ya tiene a sus convocados para la serie de Copa Davis ante Turquía , la eliminatoria que se jugará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén. Javier Frana, el capitán del seleccionado, anunció a los tenistas que representarán al país y buscarán regresar a los Qualifiers de 2027 del certamen.

Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni son los elegidos para este próximo desafío en el que la Albiceleste deberá conseguir al menos una victoria para mantener su lugar en el Grupo I y volver a jugar las clasificatorias.

Equipo confirmado para la serie en Neuquén Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni, los elegidos por el capitán Javier Frana para enfrentar a Turquía el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che ¡Vamos, Halcones! pic.twitter.com/dEy10l9DHw

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Frana contó cómo llevó adelante la convocatoria: “Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores”.

Además, explicó porqué no estará presente Horacio Zeballos, el número 3 del ranking mundial de dobles: “Por temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta”.

Argentina anunció a los convocados para enfrentar a Turquía por la Copa Davis

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De los convocados, Fran Cerúndolo es el mejor ubicado de los argentinos en el ranking (puesto 25) y cuenta con dos títulos en lo que va del año: el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen's. El mayor de los hermanos ya disputó 11 partidos en la Davis, el último fue derrota en las Finals ante Alexander Zverev (#2) el pasado noviembre en Bologna, Italia.

Tirante (#45), que atraviesa el mejor momento de su carrera, ya integró en febrero el equipo que disputó la serie ante Corea del Sur, en el que obtuvieron una victoria y una derrota. En el último mes, el tenista de 25 años le ganó a Novak Djokovic (#5) y a Taylor Fritz (#8) en los Masters 1000 de Cincinnati y Montreal, respectivamente.

Navone (#48), quien tendrá su segunda participación en la Copa Davis, es otro de los jugadores que llega en un buen momento ya que ganó el ATP 250 de Bucarest, su primer torneo profesional, y en el Masters 1000 de Roma superó a Felix Auger-Aliassime,(#4). En las últimas semanas, venció a Valentín Vecherot (#18) y a Raphael Collignon (#38) en Montreal y Cincinnati, respectivamente.

Para completar el equipo, Andreozzi (#15) y Molteni (#61) son los elegidos para la modalidad de dobles. El primero viene de ganar el Masters 1000 de Indian Wells junto al francés Manuel Guinard y de ser finalista en el de Madrid.

Por otro lado, Molteni ya cuenta con experiencia en la máxima competencia: disputó 10 series y la última fue la derrota ante los alemanes Top 10 Kevin Krawietz y Tim Puetz, en la que hizo dupla con Zeballos.