Omar Martínez analiza su futuro en 2024

A los 57 años, el vigente campeón de TC Pick Up Omar Martínez puso en duda su continuidad en las pistas. El entrerriano proyecta la temporada.

En ocasión de la penúltima fecha de TC Pick Up, el que habló fue ni más ni menos que Omar Martínez. El vigente campeón de la categoría dialogó con el equipo Campeones sobre lo que espera de cara al 2024. “Todavía no tenemos nada definido, pero la idea es continuar en la TC Pick Up con las dos camionetas”, comentó el director del Gurí Martínez Competición, en palabras a Campeones Radio y en dúplex con Radio Continental. En cuanto a los pilotos, su hijo Agustín seguiría, mientras que puso en duda su propia continuidad.