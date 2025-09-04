Uno Entre Rios | Ovación | Russo

Russo está mejor, pero seguirá internado un día más en observación

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, permanecerá las próximas 24 horas en la clínica por orden médica producto de una infección urinaria.

4 de septiembre 2025 · 19:44hs
Russo seguirá internado en la clínica Fleni.

Russo seguirá internado en la clínica Fleni.

Miguel Ángel Russo sigue internado en el instituto Fleni, decisión que tomaron los médicos debido a que quieren seguir su tratamiento de cerca. Hasta que la infección urinaria no baje en su totalidad, no le darán el alta y parece improbable que hoy pueda regresar a su hogar. El DT de Boca pasó su segunda noche en la clínica, para un mayor control y facilidad de combatir la bacteria, ya que su cuadro general aún no le permite continuar con un tratamiento ambulatorio. Además, por prevención, este jueves volverá a quedarse.

El miércoles, Russo recibió la visita de Ignacio, su hijo, delantero de Tigre, mientras que su ayudante de campo, Claudio Úbeda, pasó hoy por la clínica para verlo. Desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra muy bien de ánimo y que insiste con volver a su casa para estar a cargo del plantel en la vuelta a los entrenamientos. Por el momento, no sucederá y su colaborador seguirá al frente del grupo.

Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Sin Russo, Boca empieza a preparar el partido clave contra Rosario Central.

Sin Russo, Boca empieza a preparar el partido clave contra Rosario Central

Russo está mejor, pero seguirá internado un día más

Miguel Angel Russo 1
Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Russo pasó tanto la noche del martes como la del miércoles y jueves con suero, a través del cual lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para combatir la infección. Los cultivos determinaron que es una bacteria bastante fuerte, por lo que los médicos consideraron que debe permanecer en el Fleni y no hacer un tratamiento ambulatorio.

Este escenario, por ahora, no se alterará. Y difícilmente lo haga en las próximas horas, ya que parece improbable que reciba hoy reciba el alta médica. Para evitar una recaída o una exposición innecesaria a otros virus o bacterias, es posible que Russo permanezca internado durante los próximos días.

Se sabe que desde Boca están en cada detalle de la internación de Russo y que lo siguen en el día a día. Hasta ahora, el club sigue sin emitir ningún comunicado oficial ni mensaje de apoyo a través de sus redes sociales sobre la salud de su entrenador. El plantel, incluso, regresó a los entrenamientos el miércoles sin la presencia de su técnico.

LEER MÁS: El emotivo momento en la conferencia que llevó a Scaloni hasta las lágrimas

Las prácticas de estos días seguirán bajo la conducción de Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros. Ellos estarán al frente también del entrenamiento del jueves.

Esta situación se da luego de que al DT de 69 años se lo viera desmejorado en sus últimas apariciones públicas; de hecho, los últimos dos partidos de Boca los pasó sentado sin levantarse ni dar indicaciones. Visiblemente cansado y falto de energía, todos esperan que tras esta internación, su salud repunte y pueda recibir el alta médica lo antes posible.

Russo Boca internado Instituto
Noticias relacionadas
Lionel Messi entre tres defensores de Venezuela.

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie.

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

La formación de la Selección Argentina con Mastantuono como titular.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas.

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

Ver comentarios

Lo último

Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Ultimo Momento
Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

Policiales
Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Ovación
Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Russo está mejor, pero seguirá internado un día más en observación

Russo está mejor, pero seguirá internado un día más en observación

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

La provincia
Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Dejanos tu comentario