Uno Entre Rios | Ovación | Russo

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

El entrenador de Boca se quedaría un día más internado. En la clínica Fleni recibió la visita de su hijo, Ignacio, ex delantero de Patronato.

3 de septiembre 2025 · 21:23hs
Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Miguel Angel Russo seguirá internado en la clínica Fleni, decisión que tomaron los médicos debido a que quieren seguir su tratamiento de cerca y hasta que la infección urinaria no baje en su totalidad, no le darán el alta.

Russo quedó internado ayer luego de que los resultados del examen de orina no le dieran bien y continuará en principio 24 horas más en la clínica ubicada en el barrio de Belgrano: en caso de que la evolución sea favorable, podría irse a su casa este jueves por la mañana.

Sin Russo, Boca empieza a preparar el partido clave contra Rosario Central.

Sin Russo, Boca empieza a preparar el partido clave contra Rosario Central

patronato convoca a sus socios para renovacion de autoridades

Patronato convoca a sus socios para renovación de autoridades

Russo internado 1
Russo seguirá internado en la clínica Fleni.

Russo seguirá internado en la clínica Fleni.

Hoy, Miguel recibió la visita de Ignacio, su hijo, actual delantero de Tigre y ex jugador de Patronato. Desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra muy bien de ánimo y que, incluso desde anoche, insiste con volver a su casa para estar a cargo del plantel en la vuelta a los entrenamientos. Por el momento, no sucederá y Claudio Úbeda seguirá al frente del grupo, al menos mañana.

Russo pasó la noche del martes con suero, a través del cual lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para combatir la infección. Los cultivos determinaron que es una bacteria bastante fuerte, por lo que los médicos consideraron que debe permanecer en el Fleni y no hacer un tratamiento ambulatorio.

El hermetismo de Boca

Un detalle que llamó la atención es que el club no emitió ningún comunicado oficial ni mensaje de apoyo a través de sus redes sociales sobre la salud de su entrenador. El plantel, incluso, regresó a los entrenamientos sin la presencia de su técnico.

La práctica estuvo bajo la conducción de Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros. Ellos estarán al frente también del entrenamiento del jueves.

LEER MÁS: Sin Russo, Boca empieza a preparar el partido contra Central

Esta situación se da luego de que al DT de 69 años se lo viera desmejorado en sus últimas apariciones públicas; de hecho, los últimos dos partidos de Boca los pasó sentado sin levantarse ni dar indicaciones. Visiblemente cansado y falto de energía, todos esperan que tras esta internación, su salud repunte y pueda recibir el alta médica en las próximas horas.

Russo Boca internado clínica
Noticias relacionadas
El paranaense Eduardo Nin visitó la Redacción de UNO.

Orientatlón: Argentina tuvo su estreno mundialista

El representante de la capital entrerriana quiere acceder a la próxima instancia de la Copa País.

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

Alan Nielsen y Sebastián Alegro tuvieron una destacada performance.

Los entrerrianos Sebastián Alegro y Alan Nielsen fueron subcampeones del mundo en Hungría

Para la Copa del Mundo de 2026, la FIFA implementó 48 equipos.

La FIFA implementará precios "dinámicos" para las entradas del Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Javier Milei, en Moreno: apuntó al kirchnerismo por operaciones contra él y su hermana Karina

Javier Milei, en Moreno: apuntó al kirchnerismo por "operaciones" contra él y su hermana Karina

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Javier Milei, en Moreno: apuntó al kirchnerismo por operaciones contra él y su hermana Karina

Javier Milei, en Moreno: apuntó al kirchnerismo por "operaciones" contra él y su hermana Karina

Patronato convoca a sus socios para renovación de autoridades

Patronato convoca a sus socios para renovación de autoridades

Orientatlón: Argentina tuvo su estreno mundialista

Orientatlón: Argentina tuvo su estreno mundialista

Policiales
Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Ovación
Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

Los entrerrianos Sebastián Alegro y Alan Nielsen fueron subcampeones del mundo en Hungría

Los entrerrianos Sebastián Alegro y Alan Nielsen fueron subcampeones del mundo en Hungría

Sin alarmas: por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Sin alarmas: por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Sin Russo, Boca empieza a preparar el partido clave contra Rosario Central

Sin Russo, Boca empieza a preparar el partido clave contra Rosario Central

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

Paraná: el Club Tech retomó sus actividades, luego del receso, con cientos de participantes

Paraná: el Club Tech retomó sus actividades, luego del receso, con cientos de participantes

El EPRE actualizó tarifas de luz y ratificó subsidios para atenuar el impacto del aumento

El EPRE actualizó tarifas de luz y ratificó subsidios para atenuar el impacto del aumento

Dejanos tu comentario