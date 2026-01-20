Uno Entre Rios | Ovación | Río Paraná

Nueva jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa, la escuela municipal de SUP y particulares, salieron en embarcaciones para recolectar basura de las aguas del río Paraná.

20 de enero 2026 · 19:26hs
Fueron alrededor de 15 bolsones de basura los que se extrajeron de las aguas del río Paraná.

Fueron alrededor de 15 bolsones de basura los que se extrajeron de las aguas del río Paraná.

Alumnos de la Escuela de canotaje expedición y natación de aguas abiertas (Ecenaa), la Escuela municipal de SUP y particulares que se sumaron a la iniciativa, se llevó a cabo una jornada de limpieza en las aguas del río Paraná.

Unas 22 personas recorrieron la zona del islote Curupí, donde recolectaron residuos de todo tipo y diferentes materiales, que fueron colocados en bolsones de consorcio para su posterior extracción.

Franco Mastantuono, con nuevo look, fue ovacionado por el público del conjunto Merengue.

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Se conoció el diseño que tendrá el equipo que hasta 2025 fue Sauber.

Audi presentó su auto que debutará en Fórmula 1

Fueron alrededor de 15 bolsones repletos los que fueron removidos, dejando en evidencia la contaminación que viene sufriendo el Pariente del Mar a lo largo de los años. Según comentaron, pronto organizarán otro evento de este tipo e invitan a la comunidad a participar de este tipo de actividades.

Algunas imágenes de la jornada de limpieza

limpieza 6
limpieza 5 (1)
limpieza 4 (2)
limpieza 3 (2)
limpieza 2 (2)
Limpieza (2)
Río Paraná Limpieza ECENAA SUP
Noticias relacionadas
San Miguel volverá al ruedo en el certamen local.

San Miguel volverá a jugar la Liga Paranaense

Damián Ayude, el entrenador de San Lorenzo, podrá contar con sus nuevos jugadores.

San Lorenzo pagó todas sus deudas y espera que la FIFA levante las inhibiciones

Marcos Acuña no sumó minutos en la pretemporada.

Marcos Acuña se perderá el inicio del Torneo Apertura

Boca todavía no tiene refuerzos.

Finalmente Boca se quedó sin Marino Hinestroza

Ver comentarios

Lo último

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Nueva jornada de limpieza en el río Paraná

Nueva jornada de limpieza en el río Paraná

Vicentin empezó a pagar a sus acreedores tras la homologación del cram down

Vicentin empezó a pagar a sus acreedores tras la homologación del cram down

Ultimo Momento
Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Nueva jornada de limpieza en el río Paraná

Nueva jornada de limpieza en el río Paraná

Vicentin empezó a pagar a sus acreedores tras la homologación del cram down

Vicentin empezó a pagar a sus acreedores tras la homologación del cram down

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Audi presentó su auto que debutará en Fórmula 1

Audi presentó su auto que debutará en Fórmula 1

Policiales
Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

Ovación
Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

Audi presentó su auto que debutará en Fórmula 1

Audi presentó su auto que debutará en Fórmula 1

Pedro Fontanetto: Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo

Pedro Fontanetto: "Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo"

La provincia
De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

Gran convocatoria en la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp

Gran convocatoria en la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Dejanos tu comentario