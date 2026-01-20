Nueva jornada de limpieza en el río Paraná Alumnos de la Ecenaa, la escuela municipal de SUP y particulares, salieron en embarcaciones para recolectar basura de las aguas del río Paraná. 20 de enero 2026 · 19:26hs

Fueron alrededor de 15 bolsones de basura los que se extrajeron de las aguas del río Paraná.

Alumnos de la Escuela de canotaje expedición y natación de aguas abiertas (Ecenaa), la Escuela municipal de SUP y particulares que se sumaron a la iniciativa, se llevó a cabo una jornada de limpieza en las aguas del río Paraná.

Unas 22 personas recorrieron la zona del islote Curupí, donde recolectaron residuos de todo tipo y diferentes materiales, que fueron colocados en bolsones de consorcio para su posterior extracción.

Fueron alrededor de 15 bolsones repletos los que fueron removidos, dejando en evidencia la contaminación que viene sufriendo el Pariente del Mar a lo largo de los años. Según comentaron, pronto organizarán otro evento de este tipo e invitan a la comunidad a participar de este tipo de actividades. Algunas imágenes de la jornada de limpieza limpieza 6 limpieza 5 (1) limpieza 4 (2) limpieza 3 (2) limpieza 2 (2) Limpieza (2)