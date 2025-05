Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa

Quinto árbitro: Pablo Acevedo

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Novelli

Ramírez es el árbitro mejor ponderado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hace varios meses y es muy probable que sea el representante del país en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este año ya dirigió tres clásicos : Independiente-Racing; Lanús-Banfield; y Boca- River; además del Boca-Independiente por los cuartos de final del presente torneo. En el de Avellaneda y en el Superclásico su actuación provocó quejas por parte de los protagonistas. Los de la Academia reclamaron que el juez les cobró tan solo dos faltas a favor en todo el partido; mientras que jugadores y cuerpo técnico del Xeneize protestaron por las amarillas tempraneras.

Además, es un árbitro acostumbrado a dirigir finales: ya tiene seis en su haber. Dos del reducido por el ascenso a la Primera División (Almirante Brown vs. Independiente Rivadavia en 2023 y San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Mendoza en 2024); dos de Copa de la Liga (Rosario Central vs. Platense en 2023 y Estudiantes vs. Vélez en 2024); una de Copa Argentina (Estudiantes vs. Defensa y Justicia); y la Supercopa Internacional entre River y Talleres celebrada en marzo de este año.

En lo que refiere a Huracán y Platense particularmente, dirigió siete veces al Globo y nueve al Calamar y ambos poseen historial negativo con él como colegiado. Los de Parque Patricios ganaron una sola vez con él como árbitro, empataron dos y cayeron en cuatro oportunidades. Los de Vicente López, por su parte, cosecharon dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Nicolás Ramírez 1.jpg Nicolás Ramírez será el árbitro de la final del Torneo Apertura entre Huracán y Platense

El historial detallado de Nicolás Ramírez con Huracán y Platense

Huracán :

14-06-2023 | Derrota 1 a 0 ante Gimnasia por la Liga Profesional

por la Liga Profesional 11-07-2023 | Derrota 1 a 0 frente a Boca por la Liga Profesional (expulsó a Fernando Godoy)

por la Liga Profesional (expulsó a Fernando Godoy) 13-10-2023 | Derrota 2 a 0 contra Estudiantes por la Copa Argentina

por la Copa Argentina 09-02-2024 | Empate 0 a 0 ante Independiente por la Copa de la Liga (expulsó a Lucas Souto y a Lucas Carrizo)

por la Copa de la Liga (expulsó a Lucas Souto y a Lucas Carrizo) 20-07-2024 | Empate 1 a 1 frente a San Lorenzo por la Liga Profesional

por la Liga Profesional 20-10-2024 | Victoria 1 a 0 contra Unión por la Liga Profesional (sancionó un penal a favor del Globo que convirtió Héctor Fértoli)

por la Liga Profesional (sancionó un penal a favor del Globo que convirtió Héctor Fértoli) 04-05-2025 | Derrota 1 a 0 ante Barracas Central por el Torneo Apertura (sancionó un penal a favor del Guapo que falló Iván Tapia)

Platense :