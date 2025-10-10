Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Cuando parecía que su carrera boxística había entrado en un impasse, en el que el foco estaba centrado en preparar a sus pupilos, el paranaense Nicolás Pagliaruzza tiene fecha para su regreso al ring: será el 12 de diciembre, en la última velada del año en Paraná, que se desarrollará en el Club Ministerio.

Y no será una pelea más para el Paya, ya que están trabajando para que sea la última en el ámbito amateur, porque está tramitando la licencia para dar pronto el salto al profesionalismo, etapa en la que comenzaría en 2026.

Quien organizará el festival será el excampeón Argentino y Sudamericano del peso Superwelter, Ulises Cloroformo López, que está trabajando para conseguirle un rival de fuste a Pagliaruzza, que le permita saber dónde está parado de cara a su nueva etapa en el deporte de los puños.

Si bien todavía resta definir el oponente del paranaense, el promotor trabaja para desafiar al colonense Alan Godoy, quien recientemente se coronó campeón nacional de la categoría Hasta 65 kilos en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) que se disputaron en Rosario, en septiembre.

Nicolás Pagliaruzza y Cloroformo López hablaron de este compromiso

Lopez Pagliaruzza Ulises López y Nicolás Pagliaruzza cruzaron palabras de elogio hacia el otro. Víctor Ludi/UNO

UNO visitó el gimnasio de la entidad Albiverde, donde Nicolás Pagliaruzza se refirió al importante desafío que tiene por delante.

“A pesar de que llevo casi un año sin pelear me siento muy bien porque me mantuve entrenándome. Por problemas personales, lesiones y el tiempo que me demandan mis pupilos tuve que dejar un poco de lado mi carrera. Pero yo practico este deporte con alegría, me hace bien y disfruto de pelear, lo que me motivó a volver y desafiarme a mí mismo para ver hasta dónde puedo llegar en esta disciplina”, comentó Nico.

Luego, reconoció que no teme a que la inactividad le juegue una mala pasada esa noche: “Confío en el entrenamiento que estoy teniendo y en que soy una persona a la que lo motivan los retos, sabiendo en que deberé dejar todo de mí en el tiempo que me resta de preparación y esa noche sobre el ring”.

Para concluir, Pagliaruzza destacó a Cloroformo López. “Me siento orgullos y me pone muy contento que Ulises me tenga en cuenta. Sabe que lo quiero un montón como persona y que lo admiro por todo lo que fue como boxeador, siendo el referente más grande del boxeo paranaense y entrerriano”, elogió.

El organizador. Por su parte, Clorformo López invitó al público paranaense a que los acompañe en el evento: “El 12 de diciembre será un evento especial para nosotros. Primero porque nos tocará cerrar el año y también porque tendré el honor de hacerlo pelear por última vez como amateur a Nico, que será lo más relevante de la noche. Ojalá pueda despedirse con éxito del amateurismo y sé que se está preparando muy bien para eso. Además habrá unas ocho o nueve peleas, en las que participarán chicos que están dando sus primeros pasos junto a otros que ya están más avanzados y son muy buenos boxeadores. Quiero agradecerle a Justo Martínez porque él tenía designada esa fecha y amablemente me la cedió, con el pedido que incluya a sus boxeadores en la cartelera, cosa que va a suceder”.

Para finalizar, el oriundo de Villa Clara también expresó su aprecio hacia Pagliaruzza: “Yo tengo un cariño muy grande por él. Empezó boxeo conmigo y después, cuando se decidió a pelear, lo invité a que vaya con Roque (Romero Gastaldo). Nico también aprendió cosas de Roque que intenta transmitírselas a sus alumnos. Paya es una gran persona, siempre muy atento, respetuoso y dispuesto a darme una mano, por lo que lo quiero mucho y le deseo lo mejor”.

Dirigentes estuvieron en el Club Ministerio

dirigentes Víctor Ludi/UNO

En el gimnasio ubicado sobre la Costanera Baja de la capital entrerriana estuvieron el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli; el presidente de la Comisión Municipal de Box de la capital entrerriana, Héctor Bergara; y el presidente de Ministerio, Juan Carlos Mosqueda.