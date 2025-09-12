Newell's se desahogó y le ganó a Atlético Tucumán

Newell's venció en Rosario por 2-0 al Decano y sumó su segunda victoria en el Clausura. También hubo victoria de Lanús con gol de Bou.

Newell’s derrotó por 2-0 a Atlético Tucumán en Rosario por la fecha de duelos interzonales del Torneo Clausura: Víctor Cuesta (82 minutos) y el atacante de 18 años Facundo Guch convirtieron para La Lepra , que llegó a nueve puntos y escaló al noveno puesto de la Zona A, mientras que el Decano, que tiene las mismas unidades, quedó octavo en el Grupo B.

Victoria de Lanús

Lanús le ganó por 1-0 a Independiente Rivadavia en la Fortaleza, en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura. El autor del único tanto del partido fue el entrerriano Walter Bou, quien rompió una mala racha como goleador y salvó al equipo de un empate insulso en casa. El Granate aguantó con diez, después de que Rodrigo Castillo, ingresado a los 30 minutos del segundo tiempo, viera la tarjeta roja por un golpe.