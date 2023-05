“Uno viene con expectativas a trabajar. Soy de Cerrito y me vine hace cinco años acá y la verdad no estaba acostumbrado a estas cosas ni mucho menos. Venir acá y que me pase esto, la primera vez me sorprendió porque se lo hacían a una institución”, dijo, y continuó: “Después con los años que llevo en la entidad vi muchos robos más en la institución. Tenemos que hacer malabares para acomodar los horarios, así que se está complicando mucho”.

Naranjitos Inseguridad 3.jpg Padres, profesores y los mismos jugadores de Naranjitos se movilizaron en las puertas del club. UNO / Juan Manuel Hernández

Estos hechos le quitan las ganas a cualquiera y el DT no es la excepción. “Nosotros trabajamos por hora, y de ahí es nuestro ingreso. Ahora por esto estamos acortando las horas por la luz de sol. Es molesto y te da bronca porque tenemos que hacer malabares y resolver un montón de cosas para que ellos puedan practicar”.

Yanina Moralez es la mamá de Renzo, jugador de una de las divisiones. Ella tiene una profunda tristeza por lo que pasa.

“Me da mucha tristeza. Ellos vienen contentos a las prácticas para hacer lo que les gusta, a disfrutar del deporte, se encuentran con esta situación y hay que explicarles por qué practican media hora menos. Es lamentable y estamos tristes”.