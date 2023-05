Naranjitos Fútbol nació como club en 2017. "En ese año no sufrimos robos, pero porque todavía no había nada que puedan llevarse".

Naranjitos (10).jpg

Normalmente las actividades comienzan a las 16 horas y culminan a las 19. "Ayer ya tuvimos que reducir media hora a la carga de práctica para algunas categorías porque ya a las 18:30 no tenemos más luz en las canchas".

robos club naranjitos luminarias 4.jpg

Giacinti contó lo que ocurrió el año pasado, tras uno de los robos. "Recuperamos todo y un 29 de abril volvimos a la capacidad lumínica completa. Ahora el 30 de abril nos robaron 60 metros de cable, el 6 de mayo 150 metros más y otra vez quedamos a media luz. El mantenimiento tiene un costo. Justamente pensábamos para este año comprar luces led para la cancha, pero no llegamos porque siempre estamos reponiendo lo que nos roban".

Desde hace una semana y tras muchos pedidos, la calle de ingreso al predio fue iluminada por personal de la Municipalidad de Paraná, pero el blanco de los robos es el club mismo.

robos club naranjitos luminarias 5.jpg

Melina Tinetto, es mamá de las categorías 2011 y 2013, también brindó su testimonio sobre lo que vivencian como padres. "No es la primera vez que pasa, realmente es una lástima. Pedimos mayor seguridad. No puede ser que tengan que reducir horarios. Desde el club son comprensivos y siempre buscan que los chicos tengan la posibilidad de ir, aunque no les den los horarios, pasa con los chicos de escuelas secundarias por ejemplo. Pero si no se ve nada, no pueden jugar. Esa gente no sabe el daño que hace, roban en un espacio que es para los chicos, donde practican deportes, comparten sanamente, se distraen y entretienen. Los chicos tienen mucha bronca por lo que está sucediendo. Todos necesitamos una solución y por eso nos vamos a concentrar frente al club", concluyó la entrevistada.