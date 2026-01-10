Uno Entre Rios | Ovación | Maratón

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

El Maratón de Reyes 2026 tendrá lugar en las calles de Concordia. Se espera un gran número de participantes.

10 de enero 2026
El Maratón Internacional de Reyes 2026 volverá este sábado a tomar las calles de Concordia para escribir un nuevo capítulo de una historia que ya es parte del patrimonio deportivo y cultural de la ciudad. En su 47ª edición, esta competencia que nació de manera casi espontánea en una plaza, un enero cualquiera, se transformó con el paso de los años en una de las carreras más convocantes y prestigiosas del país, sin perder nunca su esencia: la participación popular y el acompañamiento de la gente a lo largo de todo el circuito.

Cada verano, Concordia vive una verdadera fiesta del atletismo. Familias enteras, vecinos, turistas y aficionados se reúnen alrededor del recorrido para alentar a los corredores, generando un clima único que distingue a la prueba y la convierte en mucho más que una carrera: es un evento popular que atraviesa generaciones.

La jornada tendrá su epicentro el sábado, con concentración y calentamiento desde las 19:30 horas, dando inicio formal a la competencia con la largada de los 10 kilómetros a las 20:00 horas y, posteriormente, la largada de los 5 kilómetros a las 20:20 horas. La entrega de premios está prevista para las 21:40 horas, coronando una noche donde el deporte y la ciudad vuelven a encontrarse.

El circuito de 5,5 kilómetros tendrá su largada en la intersección de San Luis y San Lorenzo, recorriendo Avenida San Lorenzo, Urquiza, Plaza Urquiza, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, para finalizar en el Corsódromo, punto emblemático de llegada.

Por su parte, el circuito de 10 kilómetros largará desde San Lorenzo y Sarmiento, con tramos en sentido oeste y este, atravesando Avenida San Lorenzo, Avenida Isthilart, Urdinarrain, Boulevard de Irigoyen, Plaza España, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, con llegada también en el Corsódromo, donde se concentra el cierre de la competencia.

Será su 47ª edición del Maratón

La Maratón de Reyes contempla premios especiales por equipos, destinados a running teams, gimnasios y clubes, reconociendo a los cinco grupos más numerosos inscriptos, con importantes incentivos económicos: $1.000.000 para el primer grupo, 600.000 pesos para el segundo, 400.000 pesos para el tercero, 300.000 pesos para el cuarto y 200.000 pesos para el quinto, reforzando el espíritu colectivo y el trabajo en equipo.

En cuanto a las categorías de competencia, ambas distancias —5 km y 10 km— contarán con clasificaciones por edad, en ramas femenina y masculina, desde 18–19 años hasta 70 años y más. Además, la prueba incluye categorías especiales, con participación en 10 km para corredores no videntes y 10 km en silla de ruedas, reafirmando el carácter inclusivo del evento.

Como cierre de este gran fin de semana deportivo, el domingo se desarrollará Mini Reyes, la propuesta pensada especialmente para niñas, niños y adolescentes, que año tras año convoca a cientos de familias y refuerza el espíritu original de la Maratón de Reyes. Con circuitos adaptados según edades y un enfoque recreativo, Mini Reyes representa el primer contacto de muchos chicos y chicas con el atletismo, promoviendo valores como el juego, la participación y la vida saludable.

