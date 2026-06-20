Uno Entre Rios | Ovación | jugador

Murió el jugador que luchaba tras sufrir un ACV en un partido

El fútbol santafesino atraviesa horas de pesar tras conocerse la muerte de Lautaro Fagioli, jugador de 22 años de Colón de San Justo.

20 de junio 2026 · 15:45hs
Murió el jugador que luchaba tras sufrir un ACV en un partido

Murió el jugador que luchaba tras sufrir un ACV en un partido

El fútbol santafesino atraviesa horas de pesar tras conocerse la muerte de Lautaro Fagioli, jugador de 22 años de Colón de San Justo. El joven permanecía internado en terapia intensiva luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular isquémico.

Fagioli había disputado a comienzos de junio un encuentro correspondiente a la Copa Santa Fe. Luego de ese partido presentó complicaciones de salud y fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde permaneció internado hasta las últimas horas.

Marcos Senesi utilizará el dorsal 5 en su nuevo equipo.

Tottenham presentó al entrerriano Marcos Senesi

paises bajos goleo a suecia 5 a 1 y quedo a un paso de la clasificacion

Países Bajos goleó a Suecia 5 a 1 y quedó a un paso de la clasificación

Durante su internación, el futbolista requirió asistencia respiratoria mecánica y recibió múltiples mensajes de acompañamiento por parte de clubes, compañeros, dirigentes y seguidores del deporte de la provincia.

El mensaje de Colón de San Justo

Desde Colón de San Justo confirmaron la noticia a través de sus redes sociales. “Estamos sumergidos en la tristeza y abrazando con fuerza a toda tu familia. Lautaro, no tenemos palabras, hasta siempre”, expresaron desde la institución.

El club también recordó el paso del jugador por la entidad y destacó su vínculo con la institución. “Fuiste un ejemplo de respeto, compromiso y profesionalismo en nuestra casa, que también se convirtió en tu lugar. La familia Colonista te quiere y te guardará por siempre en su memoria”, señalaron.

Durante los días en los que permaneció internado, distintas disciplinas de Colón de San Justo enviaron mensajes de apoyo y acompañamiento a Fagioli mediante banderas y publicaciones en redes sociales.

jugador ACV Santa Fe Santafesino San Justo
Noticias relacionadas
Los récords que puede romper Messi en el Mundial de fútbol 2026

Los récords que puede romper Messi en el Mundial de fútbol 2026

Alemania y Costa de Marfil buscarán una victoria que los deje en la próxima fase del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil buscan el pasaje a 16avos del Mundial 2026

La Salle Jobson y Banco Provincial buscarán el pasaje a la final del Torneo Dos Orillas de Damas. Náutico El Quillá ya tiene asegurado su lugar.

Termina la Fase Regular del Torneo Dos Orillas de Damas

Paraguay volvió al triunfo en los mundiales.

Paraguay venció a Turquía en un partido luchado y respira

Ver comentarios

Lo último

Países Bajos goleó a Suecia 5 a 1 y quedó a un paso de la clasificación

Países Bajos goleó a Suecia 5 a 1 y quedó a un paso de la clasificación

Los récords que puede romper Messi en el Mundial de fútbol 2026

Los récords que puede romper Messi en el Mundial de fútbol 2026

Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Ultimo Momento
Países Bajos goleó a Suecia 5 a 1 y quedó a un paso de la clasificación

Países Bajos goleó a Suecia 5 a 1 y quedó a un paso de la clasificación

Los récords que puede romper Messi en el Mundial de fútbol 2026

Los récords que puede romper Messi en el Mundial de fútbol 2026

Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Murió el jugador que luchaba tras sufrir un ACV en un partido

Murió el jugador que luchaba tras sufrir un ACV en un partido

Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Policiales
Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Ovación
Termina la Fase Regular del Torneo Dos Orillas de Damas

Termina la Fase Regular del Torneo Dos Orillas de Damas

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

La provincia
Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

Dejanos tu comentario