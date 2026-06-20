Murió el jugador que luchaba tras sufrir un ACV en un partido

El fútbol santafesino atraviesa horas de pesar tras conocerse la muerte de Lautaro Fagioli, jugador de 22 años de Colón de San Justo.

El fútbol santafesino atraviesa horas de pesar tras conocerse la muerte de Lautaro Fagioli, jugador de 22 años de Colón de San Justo. El joven permanecía internado en terapia intensiva luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular isquémico.

Fagioli había disputado a comienzos de junio un encuentro correspondiente a la Copa Santa Fe. Luego de ese partido presentó complicaciones de salud y fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde permaneció internado hasta las últimas horas.

Países Bajos goleó a Suecia 5 a 1 y quedó a un paso de la clasificación

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colón de San Justo (@colondesanjusto)

Durante su internación, el futbolista requirió asistencia respiratoria mecánica y recibió múltiples mensajes de acompañamiento por parte de clubes, compañeros, dirigentes y seguidores del deporte de la provincia.

El mensaje de Colón de San Justo

Desde Colón de San Justo confirmaron la noticia a través de sus redes sociales. “Estamos sumergidos en la tristeza y abrazando con fuerza a toda tu familia. Lautaro, no tenemos palabras, hasta siempre”, expresaron desde la institución.

El club también recordó el paso del jugador por la entidad y destacó su vínculo con la institución. “Fuiste un ejemplo de respeto, compromiso y profesionalismo en nuestra casa, que también se convirtió en tu lugar. La familia Colonista te quiere y te guardará por siempre en su memoria”, señalaron.

Durante los días en los que permaneció internado, distintas disciplinas de Colón de San Justo enviaron mensajes de apoyo y acompañamiento a Fagioli mediante banderas y publicaciones en redes sociales.