Vivir hoy con leucemia mieloide crónica: un tipo de cáncer que afecta la médula ósea

El avance de la ciencia mejora la calidad de vida de los pacientes que viven actualmente con leucemia mieloide crónica.

7 de octubre 2025 · 07:46hs
La Leucemia Mieloide Crónica (LMC) es un tipo de cáncer de la sangre que afecta a la médula ósea. En Argentina, representa el 15% de las leucemias en pacientes adultos, afectando a 1-2 entre 100.000 personas. Actualmente, el avance de la ciencia mejora la calidad de vida de los pacientes.

Puede ser una enfermedad asintomática, pero se detecta en un simple análisis de sangre de rutina. El diagnóstico y tratamiento oportuno permite llevar una vida normal. La leucemia es un tipo de cáncer que se origina en las células productoras de la sangre en la médula ósea. Cuando una de estas células muta y se convierte en una célula leucémica, ya no madura de la manera en la que debería.

En el caso de la leucemia mieloide crónica (LMC) se da una mutación en la célula madre hematopoyética. i Este cambio o mutación en el ADN de esta célula es adquirido, esto significa que no está presente al nacer y no se contagia. La célula mutada se multiplica en varias (células de la LMC) que proliferan y sobreviven mejor que las células normales y si no se tratan, con el tiempo las superan en cantidad. Esto puede comprometer la capacidad del organismo para defenderse de infecciones ii y se traduce en un aumento de la cantidad de estas células en la sangre.

Pacientes en Argentina

En Argentina, representa el 15% de las leucemias en pacientes adultos, afectando a 1-2 entre 100.000 personas. Si bien se diagnostica principalmente en adultos, con una media de 67 años, puede presentarse a cualquier edad. Se la denomina “crónica” ya que su progresión suele darse lentamente. Puede ser asintomática en sus fases iniciales o sus síntomas inespecíficos, por lo que a menudo se la diagnostica durante un análisis de laboratorio realizado por otra causa. “La leucemia no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo a través de un control sanguíneo de rutina, por esto es tan importante el hábito de realizar un chequeo de rutina anual” enfatizó Fernando Piotrowski, Director Ejecutivo en ALMA (Asociación Leucemia Mieloide de Argentina).

Cuando aparecen los síntomas los más comunes suelen ser el cansancio persistente, pérdida de peso sin causa aparente, sudoración nocturna, sensación de plenitud abdominal por agrandamiento del bazo y mayor predisposición a infecciones.

Concientización

La concientización es clave para favorecer diagnósticos tempranos y definir tratamientos personalizados que mejoran el pronóstico y las posibilidades de control de la enfermedad. Con el seguimiento médico adecuado, muchas personas con leucemia mieloide crónica pueden llevar una vida activa, continuar con sus actividades laborales, familiares y sociales, y convivir con la enfermedad de manera crónica y manejable. “Cambió mucho la realidad de los pacientes desde hace 25 años a esta parte. Recientemente fue el aniversario del primer tratamiento que logró su control y hoy en día, gracias a continuos avances de la ciencia, con los nuevos tratamientos tenemos una mejor calidad de vida y podemos llevar un día a día completamente normal” describió Piotrowski, quien fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica hace 22 años.

