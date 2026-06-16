Irán y Nueva Zelanda igualaron en un partidazo

En Los Ángeles, los selecciones de Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 en el duelo correspondiente a la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026.

Fue empate entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles por la primera fecha del Grupo G.

Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Más allá de que los dos goles de Nueva Zelanda fueron anotados por Elijah Just, ambos fueron fabricados por el 9 neozelandés. El jugador de 34 años, que mide 1.91, inició la participación en su segundo Mundial (el anterior fue el de Sudáfrica 2010), y resaltó ante el bloqueo defensivo iraní. Sin su presencia, quizás el conjunto de Oceanía no hubiese marcado ningún gol.

El lateral derecho de Irán marcó el primer gol de su equipo y asistió para el segundo. Junto a Wood, fue la figura excluyente del cotejo. Desde su sector, surgieron los mejores ataques a favor del equipo dirigido por Amir Ghalenoei. Fue fundamental para el resultado, pero aún más para la salud del partido, que fue el mejor de este lunes

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La ambición por ganar de los dos equipos

Al estar en el Grupo G junto a Bélgica y Egipto (empataron 2-2), los dos equipos sabían que este partido era bisagra para el desenlace de la zona. Los tres puntos en juego tenían mucha importancia para poder empezar a asegurar un lugar entre los mejores terceros. Los dos trabajaron para ganar, pero se tuvieron que conformar con la división de un punto para cada uno.

Lo que sigue

El seleccionado iraní se verá las caras con Bélgica (domingo 21/6, a las 16 h.) nuevamente en Los Ángeles mientras que el elenco neozelandés enfrentará a Egipto (domingo 21/6, a las 22 h.) en Vancouver.

A raíz de esta igualdad 2-2 en Los Ángeles, todos los participantes del grupo cuentan con una única unidad tras empatarse todos los juegos correspondientes a su primera jornada de competencia.

Debido a la cantidad de goles, neozelandes e iraníes lideran sobre Bélgica y Egipto; con los de Oceanía por encima al tener menos tarjetas amarillas.