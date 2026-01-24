Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura.

En la tarde del debut oficial de la temporada 2026, River Plate comenzó con una victoria importante en el Torneo Apertura . El equipo de Marcelo Gallardo se impuso 1-0 a Barracas Central, en un partido que se disputó en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El único gol del encuentro llegó gracias a un cabezazo certero de Gonzalo Montiel, quien aprovechó un preciso centro de Juan Fernando Quintero a los 60 minutos de juego.

El arranque del encuentro mostró a un River Plate claramente superior, aunque sin poder reflejar su dominio en el marcador. Desde el minuto 1, los de Gallardo se adueñaron de la pelota y mostraron su habitual control del juego, mientras que Barracas Central se replegaba, priorizando la defensa y tratando de aprovechar alguna contra aislada.

River Plate venció 1-0 a Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura 2026

La jugada más clara de los primeros 45 minutos la tuvo Fausto Vera, quien, tras una incursión dentro del área, disparó dos veces consecutivas. La primera de esas llegadas se desvió en la mano del defensor Gastón Campi, lo que generó controversia. Sin embargo, el VAR no intervino, ya que consideraron que el brazo de Campi estaba pegado al cuerpo y no amplió el volumen de su figura, dejando la jugada sin sanción. El primer tiempo concluyó sin goles, pero con una sensación de superioridad por parte de River Plate.

Ya en el segundo tiempo, el partido continuó con el mismo patrón, con River Plate manejando la posesión del balón y Barracas Central tratando de resistir el embate del Millonario. A los 15 minutos, un exquisito centro de Quintero encontró a Gonzalo Montiel en el área, quien se anticipó a la marca y, con un cabezazo preciso, decretó el 1-0 para los de Núñez. Fue un gol que reflejó la superioridad en el juego aéreo de River Plate, ya que Montiel, acostumbrado a este tipo de jugadas, no falló en su cita con el gol.

Tras el tanto, el encuentro se abrió. River Plate, con más espacios, contó con varias oportunidades para liquidar el partido, pero la falta de puntería y la buena respuesta del arquero rival impidieron que el marcador se ampliara. A pesar de esto, Barracas Central no se dio por vencido y, en los minutos finales, mostró una tímida reacción, generando algunas llegadas que hicieron preocupar a los de Gallardo. Sin embargo, no hubo tiempo para más, y la victoria fue para los visitantes.

El triunfo de River Plate no solo le permitió comenzar el Torneo Apertura 2026 con tres puntos vitales, sino que dejó una imagen positiva en cuanto al control del juego y la generación de ocasiones. A pesar de algunas falencias en la definición, el equipo mostró una sólida estructura defensiva y un juego fluido en ataque. La participación de Montiel, quien se convirtió en el héroe del partido con su gol, y la conexión con Quintero fueron aspectos destacados.

Por su parte, Barracas Central, aunque resistió en varios momentos, no pudo hacer frente a la superioridad técnica y táctica de su rival. Su último intento de empatar en los minutos finales fue valiente, pero insuficiente ante la solidez de la defensa millonaria.

El equipo de Gallardo se lleva tres puntos de una cancha siempre complicada, dejando claro que, a pesar de los errores, sigue siendo un equipo de gran jerarquía en la liga. Ahora, River Plate se prepara para lo que será su siguiente desafío en la competencia, con la vista puesta en mantener el nivel mostrado y seguir sumando en este inicio del torneo.

El próximo desafío de River Plate será recibir a Central Córdoba en el Monumental, donde buscarán extender su buen inicio en el torneo y continuar con la lucha por el título.