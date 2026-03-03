Uno Entre Rios | Ovación | Barracas Central

En Barracas Central asisten a vecinos evacuados por el derrumbe en Parque Patricios

El colapso de un estacionamiento cercano a la cancha de Huracán puso en alerta a todo el barrio. En Barracas Central abrieron sus puertas.

3 de marzo 2026 · 18:03hs
La escena del derrumbe en Parque Patricios

La escena del derrumbe en Parque Patricios, en las inmediaciones del Tomás Adolfo Ducó.

La madrugada en el sur porteño comenzó con tensión y sirenas luego de que un derrumbe en un complejo habitacional obligó a evacuar a decenas de personas y activó un importante operativo de emergencia en las inmediaciones del estadio de Huracán. Ante ese panorama, Barracas Central decidió intervenir con un gesto solidario.

El desprendimiento ocurrió alrededor de las 5, cuando cedió una extensa porción de la losa del estacionamiento subterráneo, de unos 50 por 70 metros. El hundimiento alcanzó el sector donde había cerca de 60 vehículos, lo que obligó a montar un amplio despliegue con Bomberos, Policía y Defensa Civil. No se registraron heridos de gravedad.

El edificio afectado se encuentra detrás de la platea René Houseman del estadio de Huracán, en un predio lindero a la cancha. Vecinos habían advertido previamente filtraciones y vibraciones, presuntamente vinculadas a pozos en el patio, y aseguraron que durante la noche ya se habían detectado fallas en la estructura.

El episodio también impactó en la agenda futbolera. El partido entre Huracán y Belgrano, previsto para las 19.15, se disputará sin la presencia de público. Si bien en principio no habría suspensión, la determinación final depende de Defensa Civil ante el temor de que las vibraciones puedan agravar el cuadro.

El comunicado de Barracas Central

