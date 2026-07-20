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IT Net lideró la evaluación técnica y presentó el mayor canon para el nuevo estacionamiento medido

La firma obtuvo 14 puntos en la evaluación técnica y ofreció un canon del 50%, la propuesta más beneficiosa para el municipio en la licitación del SEM.

20 de julio 2026 · 17:26hs
IT Net lideró la evaluación técnica y presentó el mayor canon para el nuevo estacionamiento medido.

IT Net lideró la evaluación técnica y presentó el mayor canon para el nuevo estacionamiento medido.

IT Net obtuvo el mejor puntaje técnico y presentó la oferta económica más conveniente en la licitación para modernizar el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de Paraná, al alcanzar 14 puntos en la evaluación y proponer un canon del 50% para la Municipalidad de Paraná.

La comisión de evaluación técnica y económica concluyó la primera etapa del proceso licitatorio y determinó que cuatro de las siete empresas oferentes cumplieron con los requisitos técnicos, administrativos y legales establecidos en el pliego, por lo que avanzarán a la apertura de las ofertas económicas.

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IT Net en el primer lugar

Entre ellas, IT Net se ubicó en el primer lugar de la evaluación técnica con 14 puntos y, además, presentó la propuesta económica más favorable para el Municipio, con un canon del 17,2%, el porcentaje más alto ofrecido entre las firmas participantes, lo que representa un mayor retorno para las arcas municipales.

El nuevo SEM forma parte de la estrategia de la Municipalidad de Paraná para ordenar y modernizar el uso del espacio público, optimizar la movilidad urbana y mejorar la circulación vehicular en las zonas de mayor demanda de estacionamiento.

La licitación fue convocada el 29 de mayo. Tras la apertura de sobres, se cumplió el período de impugnaciones y las actuaciones administrativas previstas, para luego avanzar con el análisis de la documentación presentada por las siete empresas interesadas.

El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, informó que la comisión concluyó el análisis del sobre Nº 1 y notificará a las empresas que superaron esta instancia para la apertura del sobre Nº 2.

El funcionario recordó que el proceso licitatorio prevé un plazo de 60 días para la adjudicación del servicio. Una vez adjudicada la concesión, la empresa seleccionada dispondrá de 100 días corridos para implementar el nuevo sistema, incluyendo la instalación de la señalización, la puesta en marcha de la plataforma tecnológica y la capacitación del personal.

Hasta que el nuevo esquema entre en funcionamiento, el estacionamiento medido continuará operando con el sistema vigente mediante tarjetas. En paralelo, el Municipio avanza con las acciones necesarias para facilitar la transición hacia la nueva modalidad.

evaluación Estacionamiento Medido Paraná técnica
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