Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

El entrenador rosarino tendrá su tercer ciclo en Juventud Unida de Gualeguaychú. El certamen iniciará en la segunda quincena de octubre.

Juventud Unida de Gualeguaychú fue protagonista en las últimas dos ediciones del Torneo Regional Amateur. Bajó la dirección técnica del mendocino Matías Minich disputó las finales de la Región Amateur, pero se despidió en esta instancia.

La entidad del sur entrerriano buscará revancha en esta temporada para intentar recuperar su plaza en el Torneo Federal A. En busca de este objetivo, la dirigencia del Decano del sur entrerriano apostará por un entrenador de experiencia en la divisional y con amplio conocimiento en la institución. El apuntado es Miguel Fullana, quien tendrá su tercera etapa en el Albiceleste

Miguel Fullana, un entrenador que dejó una huella en Juventud Unida

Miguel Fullana llegó por primera vez a Juventud Unida en 2006 para hacerse cargo de la dirección técnica del primer equipo que en aquel entonces militaba en el extinto Torneo Argentino B y de inmediato logró la permanencia, después de ganarle la recordada Reválida a Atlético Paraná. Su primera etapa se extendió hasta 2010.

Luego, en 2019, inició su segundo ciclo como entrenador y llegó para las dos últimas fechas de aquella temporada, con la misión de salvar a Juventud muy comprometido con el descenso. Debutó con derrota como local ante Defensores de Pronunciamiento 4 a 1, pero cuatro días después logró un gran triunfo como visitante ante Sportivo Las Parejas 3 a 1 y cumplió el objetivo de mantener al Decano en el Federal A.

Fue ratificado como director técnico para la siguiente campaña, que fue interrumpida abrúptamente por la pandemia del coronavirus en marzo de 2020. Antes de la reanudación de la competencia, a fines de año, se dio -de forma revoltosa, por diferencias con la dirigencia de aquel momento- su salida definitiva de la institución.

Cumpliendo otro rol en Juventud Unida

En marzo de 2025 Fullana retornó a Juventud Unida, pero para cumplir otro rol. En este punto el ex-futbolista de Newell´s de Rosario fue presentado como coordinador general de fútbol del Decano.

“Es decisión de la comisión directiva continuar apostando a la formación integral de nuestros deportistas y cuerpos técnicos. Y creemos firmemente que la incorporación de Miguel a nuestro futbol es crucial para ello” indicó el comunicado institucional.