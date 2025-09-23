Expuesto tras realizar una sola variante en el empate ante Central Córdoba, esta nueva etapa del DT en el Xeneize marca que hace pocos cambios.

El domingo, a Boca se le escapó el triunfo ante Central Córdoba sobre el cierre del partido y el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo quedó en el centro de las críticas por haber realizado solo una modificación cuando su equipo se quedaba sin piernas. Es la primera vez que hace solo un cambio desde su regreso al club.

Sale Brian Aguirre, entra Alan Velasco. Esa fue la única variante del Xeneize el domingo en la Bombonera, a pesar de que se notaba que perdía el control del juego ante un conjunto santiagueño que se había refrescado con cuatro caras nuevas. Con un equipo que no pudo sostener la ventaja de 2-0, surgió entonces un interrogante. ¿Miguel no tuvo reacción o no confía en sus suplentes?

Lo cierto es que desde el inicio de este ciclo, su tercero en el club, dirigió 13 partidos y solo en dos realizó las cinco modificaciones: ante Bayern Múnich, por el Mundial de Clubes; y frente a Banfield, cuando agotó las variantes sobre el final ya con el partido liquidado.

Miguel Ángel Russo solo hizo los cinco cambios en dos partidos de Boca

Como contraste, Marcelo Gallardo en River hizo los cinco cambios en cuatro de los últimos cinco partidos de su equipo, con la excepción del triunfo ante San Martín de San Juan, partido en el que apeló a una alineación alternativa y decidió preservar a los titulares que estaban en el banco.

Entrenador de la vieja escuela, Russo prefiere tener un 11 de memoria y algunos suplentes confiables. Hoy, pareciera que solo Velasco, Williams Alarcón y Milton Giménez (no estuvo ante Central Córdoba) son alternativas reales para el DT, que promedia 3,61 cambios por partido.

A pesar de que se hizo evidente que el equipo necesitaba oxigenarse antes de perder la ventaja con Central Córdoba, cabe evaluar qué futbolistas quedaron sin ingresar. En el 2-2 del domingo, sin sumar minutos estuvieron Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Frank Fabra, Luis Advíncula, Tomás Belmonte, Alarcón, Malcom Braida, Agustín Martegani, Lucas Janson y Kevin Zenón.

Ante un mediocampo que dio sobradas muestras de cansancio, los ingresos del Toto o del chileno podrían haber sido una opción. Asimismo, y aunque viene de estar colgado tras su traspaso frustado al fútbol europeo, el zurdo ex-Unión volvió a quedarse sin ingresar.