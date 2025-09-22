Uno Entre Rios | Ovación | Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, está bajo observación por deshidratación. Se espera su pronta recuperación y regreso a su hogar en breve.

22 de septiembre 2025 · 12:43hs
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, fue internado nuevamente por deshidratación. A sus 69 años, acudió al hospital para estudios de control solicitados por su equipo médico, pero debido a su estado de salud, los médicos decidieron mantenerlo bajo observación. Se espera que su recuperación sea pronta y regrese a su hogar pronto.

Esta no es la primera vez que Russo enfrenta problemas de salud en las últimas semanas. Hace apenas dos semanas, fue ingresado en el Instituto Fleni de Buenos Aires, donde permaneció en observación durante tres días debido a una deshidratación severa. A pesar de los contratiempos, el entrenador se muestra optimista y espera poder regresar a su hogar y retomar sus actividades profesionales en breve.

Tras un nuevo problema de salud, Miguel Ángel Russo permanece internado

En la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 de Boca Juniors ante Central Córdoba, Russo expresó su deseo de continuar trabajando con el equipo y dejó en claro sus ganas de estar presente en la rutina del club.

El último episodio de preocupación por la salud de Russo comenzó después de la victoria de Boca en Mar del Plata, ante Aldosivi. Durante el partido, se notaron signos de agotamiento en el entrenador, lo que llevó a que se realizara estudios médicos en una clínica del barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Los resultados confirmaron que Russo padecía una infección urinaria, por lo que se le indicó un tratamiento con medicación intravenosa y reposo.

Inicialmente, se había previsto que Russo permaneciera en la clínica solo por unas horas, recibiendo hidratación y medicación. Sin embargo, debido a su estado, los médicos decidieron que lo mejor era mantenerlo bajo observación durante tres noches para monitorear su evolución de cerca.

Afortunadamente, su estado fue reportado como estable y sin complicaciones graves, por lo que, tras este periodo de observación, recibió el alta médica a mediados de septiembre. A pesar de la internación, Russo se mostró agradecido por el apoyo recibido y rápidamente retomó sus funciones al frente del plantel, viajando con el equipo para el empate ante Central en Rosario. En ese partido, fue ovacionado por los hinchas del Canalla y recibió muestras de cariño de sus ex jugadores.

