Cavani no entrenó y es baja para Boca ante Central Córdoba

De cara al duelo ante el Ferroviario, el uruguayo no formó parte del ensayo formal por una molestia en el psoas, algo que lo marginará del partido.

18 de septiembre 2025 · 20:07hs
Boca pone la mira de lleno en sostener el invicto y seguir en franco ascenso en el próximo partido contra Central Córdoba. Así Miguel Ángel Russo comenzó a darle forma al equipo que enfrentará al Ferroviario, pero se encontró con la ausencia de Edinson Cavani, quien no entrenó por una molestia física y será baja para el domingo.

El uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho que le impidió entrenar y lo marginará del partido ante el Ferroviario. El psoas nace en una de las vértebras lumbares y le produjo un fuerte malestar en esa zona, por lo que el uruguayo verá desde afuera el partido en La Bombonera.

"El jugador Edinson Cavani presenta una distensión del Psoas derecho", esboza el parte médico oficial de Boca, el cual publicó la institución en redes sociales.

La modificación más probable a esta hora, después del ensayo formal en Brandsen 805, sede que recibirá al Ferroviario el domingo, es el retorno de Agustín Marchesín al arco azul y oro en lugar de Leandro Brey.

El día del encuentro por la fecha 9 del Torneo Clausura recién se cumplirán 21 días desde su desgarro en el gemelo, por lo cual lo exigirán y más cerca del partido Russo decidirá. De no mediar inconvenientes, Marchesín volvería a ser titular ante las dudas que dejó el juvenil, que tuvo destacadas atajadas contra Rosario Central pero falló en el gol olímpico de Ángel Di María.

Si bien también existía la posibilidad de que Palacios salga del once -algo sin relación alguna con su gesto a Úbeda sino más bien por su evidente bajón futbolístico-, lo cierto es que el chileno formó parte del ensayo formal junto con los titulares.

Edinson Cavani se pierde el duelo de este domingo

La buena noticia que recibió Russo estuvo presente entre los habituales suplentes. Por un lado, Marco Pellegrino formó parte del ensayo y, si bien no se espera que retorne a la titularidad, de a poco se prepara para su vuelta. En tanto, el que estuvo también entre los suplentes fue el español Ander Herrera, otro a quien en el Xeneize esperan de brazos abiertos.

Probable formación de Boca

Así las cosas, el equipo de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

