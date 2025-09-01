El arquero de Boca Juniors sufrió un desgarro Grado II en su gemelo derecho y estará entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas.

Agustín Marchesín sufrió una lesión muscular Grado II en el gemelo derecho , según confirmó el parte médico de Boca de este lunes. De mínima , sería baja por tres semanas, por lo que está descartado para visitar a Rosario Central el domingo 14 y llegaría con lo justo al duelo con Central Córdoba del 21 , pero su presencia ante los santiagueños no está asegurada.

En caso de que el arquero de 37 años no reaparezca ante el actual campeón de la Copa Argentina en La Bombonera, lo hará en la fecha 10 del Torneo Clausura, cuando Boca visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

El 1 del Xeneize se desgarró sobre el final del encuentro en Mar del Plata, cuando optó por gambetear a Facundo de La Vega, con un enganche con pelota dominada. “Me rompí”, fue el comentario del ex Gremio, cuando se arrojó al piso y enseguida debió ser reemplazado.

Un detalle no menor, es que el jugador arrastraba hace tiempo una molestia en su pierna derecha, que venía sobrellevando sin mayores dificultades. Pero el esfuerzo que realizó en la acción puntual del partido de ayer, terminó desencadenando en un desgarro.

Lo cierto es que está es la primera lesión de Marchesín con el buzo azul y amarillo, ya que desde su debut ante Huracán el 2 de febrero, disputó los 90 minutos en todos los partidos, tanto con Fernando Gago, con Mariano Herrón y con Miguel Ángel Russo como técnicos.

Lesión de Marchesín: parte médico de Boca

Marchesín 2 Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde.

Ante este panorama, a quien se le abre una oportunidad para volver a estar bajo los tres palos es a Leandro Brey. El futbolista de 22 años surgido de las inferiores de Los Andes, será el titular en la visita a Rosario, mientras que Javier Garcia estará en el banco de suplentes. A pesar de su extensa trayectoria en Europa y en la Selección Argentina, Sergio Romero corre muy de atrás en la consideración del entrenador y no es tenido en cuenta como opción de recambio.