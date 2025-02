Martiniano Cian tras la clasificación al Mundial: "La emoción por el logro es muy grande"

El paranaense Martiniano Cian le sigue sumando logros a su carrera profesional. Considerado el mejor jugador del rugby español en 2024, el joven de 23 años clasificó a la Copa del Mundo de Rugby 2027 con la Selección de España, algo que dicho país no lograba desde 1999 (su única participación). A su vez, desde su debut el sábado 26 de agosto de 2023 ante Argentina, el jugador nacido en 2001 se ha convertido en una fija en las convocatorias de Los Leones.

España venció a Suiza y clasificó a la Copa del Mundo de Rugby 2027

Por otro lado, el seleccionado español, dirigido por el rosarino Pablo Bouza, aseguró su regreso a una Copa del Mundo de Rugby tras 26 años. Luego de una contundente victoria sobre Suiza 43-13 por la segunda fecha del Rugby Europe Championship 2025, Los Leones garantizaron su boleto para Australia 2027. Cabe destacar que además de tener head coach argentino, España también cuenta con Bautista Güemes, Estanislao Bay, Federico Castiglioni, Gonzalo López Bontempo, Iñaki Mateu, Martiniano Cian, Santiago Ovejero y Tomás Domínguez entre sus filas.

En su única participación mundialista, en el año 1999 (la sede fue Gales), el seleccionado europeo compartió grupo con Sudáfrica, Escocia y Uruguay, quedando eliminado en la fase regular, con un saldo de tres derrotas en tres presentaciones y un total de 18 puntos a favor y 122 en contra.

La felicidad de Martiniano Cian por el triunfo y clasificación de España a la Copa del Mundo de Rugby 2027

Luego del hito histórico, UNO dialogó con Martiniano y el entrerriano se mostró muy emocionado por el logro. Además, se refirió al trabajo que vienen realizando con el staff, con el objetivo de llegar bien preparados a la cita mundialista que se realizará en Australia en 2027. Seguidamente, aseguró que la participación de más seleccionados abre otras posibilidades en la competencia. También, se expresó ante la gran cantidad de argentinos que están decidiendo representar a otros países y por último, hizo énfasis en los próximos objetivos que tiene por delante.

—España volvió a una Copa del Mundo de Rugby tras 26 años, ¿qué sensaciones te generó este logro?

—La emoción por el logro es muy grande. Estoy muy feliz y no solamente por el grupo, sino, por todos los que venían detrás. Es un paso muy importante para el crecimiento del rugby español.

—Si bien, todavía faltan dos años para su realización, ¿se sienten preparados para darle pelea a cualquiera?

—Todavía falta mucho. Estamos en un proceso de crecimiento. Creo que a medida que pase el tiempo y cuanto más compartamos juntos, mejor vamos a jugar. Además, la competencia es muy sana dentro del grupo. Entonces, eso te lleva a mejorar y vamos a llegar bien preparados, porque estamos haciendo un buen trabajo con el nuevo staff.

—La nueva edición del torneo tendrá 24 equipos, ¿eso genera otras posibilidades?

—Sí, que el torneo tenga 24 equipos genera otras posibilidades. Pero cada partido va a ser una batalla y aunque hay que disfrutarlo, también deberemos salir con todas las intenciones, para que todo se presente de la mejor manera.

—Cada vez son más los argentinos que deciden representar a otros países, ¿qué mirada hay sobre esa decisión?

—La mirada que hay sobre esa decisión depende de cada persona. Creo que si se presenta la oportunidad, está en uno aprovecharla o no, eligiendo u optando lo mejor para su carrera.

—Con el objetivo principal consumado, ¿qué otras metas te propusiste para este año?

—Los próximos objetivos son la Copa del Rey y pelear el campeonato con el club (Valladolid Rugby Asociación Club de España). Más adelante se verá lo que me depara el futuro, porque me gustaría dar el salto a nivel deportivo. Pero ahora estoy muy concentrado en terminar los partidos que quedan con el seleccionado nacional y volver al club, donde me están esperando mis compañeros.

Fecha estimada

El sorteo de la Copa del Mundo de Rugby 2027 se realizará antes del inicio del Torneo de las Seis Naciones 2026, presumiblemente en diciembre de este año o principios de enero del próximo año.