Martiniano Cian: "Ganar la copa fue una sensación muy linda"

El back surgido en el Verde habló con UNO y mostró toda su felicidad por el campeonato alcanzado con el elenco de Valladolid.

“La verdad es que es una sensación muy linda poder ganar este primer título con el VRAC. Hace mucho tiempo que el club no lo ganaba, desde el 2018, así que es un orgullo para el equipo y personalmente también”, manifestó.

La edición 90 de la Copa del Rey tuvo un partido intenso en Sevilla, jugado bajo un intenso calor y una de las claves para el triunfo del VRAC Quesos Entrepinares fue mantener la clave en los instantes finales. Al menos así lo entendió Martiniano Cian.

“Los últimos cinco minutos del encuentro fueron muy tensos, se vivió con mucha intensidad dentro de la cancha. Una vez que terminó fue un gran alivio y nos pusimos todos muy contentos, porque fue un partido durísimo, muy físico y jugado bajo altas temperaturas. Sabíamos que iba a ser así y por suerte lo pudimos cerrar a nuestro favor. La verdad es que cuando terminó me pasaron muchas cosas por la cabeza, se nos dio un título que merecíamos”, afirmó.

Esta es la sexta vez que el club logra la Copa del Rey en su historia y es la segunda conquista para el paranaense, que llegó al país ibérico con la idea de sumar una rica experiencia.

“La verdad es que estoy muy bien en España, me siento bien en este equipo y estoy muy contento con este grupo que formamos. Me atendieron de diez desde el primer día que llegué, estoy agradecido con todos. No me puedo quejar, soy un privilegiado de estar acá”, se sinceró.

Cian también hizo referencia a sobre lo que significó enfrentar a Zabalegui, Coronel y García, tres paranaenses con mucha experiencia en el rugby europeo.

“Fue muy lindo enfrentarlos, nunca tuve la posibilidad de hacerlo en la Argentina. Los vi jugar, pero nunca estuvimos adentro de una cancha. Son jugadores muy buenos. José (García) es un gran entrenador y tenerlo enfrente me gustó mucho. En el tercer tiempo compartimos un momento muy lindo. Nos conocemos y charlamos todos de lo que vivimos en la cancha”, expresó el jugador que también forma parte del seleccionado español.

El próximo desafío para el VRAC serán los playoff de la División de Honor en España, que se jugarán el sábado 20 y donde deberá enfrentar a Ordizia. El combinado de Valladolid terminó primero en la fase regular y aspira a quedarse con otro título.

“Para los playoff estamos bien, tenemos que trabajar mucho y obviamente que soñamos con la doble corona. Pero esto es partido a partido, porque ahora ganas o te vas a tu casa. Creo que tenemos posibilidades, tenemos que seguir por este camino, trabajar y disfrutar que es muy importante también. Cada juego es diferente y difícil, pero también trato de divertirme adentro de la cancha”, finalizó.