Martiniano Cian: "El objetivo es clasificar a España al Mundial"

Por otra parte, desde el Valladolid Rugby Asociación Club (VRAC) lo definieron como “un jugador que se puede desenvolver como medio melé, ala, segundo centro y zaguero. Cian es un tres cuartos muy joven, multifuncional, físico y rápido. Ha jugado muchísimos minutos (casi siempre de ala pero en algún momento lo hizo como medio de melé) y se convirtió en el máximo anotador de ensayos del VRAC. Se ha ganado el cariño de toda la afición Quesera que ha disfrutado de lo lindo viendo las carreras del pequeño y bravo ala argentino”.

El jugador surgido en el Club Tilcara tuvo un excelente desempeño en 2024 y fue elegido como el mejor jugador del rugby español en la temporada.

Cian ganó la División de Honor con el VRAC y fue figura importante con la Selección, acumula 12 titularidades en 12 encuentros, siete ensayos y sólo se ha perdido dos partidos por lesión.

En una votación realizada por un jurado de expertos independientes, Cian se impuso con el 43,8 por ciento de los votos ante el santafesino Estanislao Bay, Álvaro García, Mario Pichardie e Ignacio Piñeiro, también nominados.

Martiniano Cian habló de su gran presente

UNO se comunicó con Martiniano, quien habló de su desempeño, contó cuáles son sus próximos objetivos y se refirió a las distinciones que tuvo.

“La verdad que el 2024 estuvo muy entretenido, con mucha actividad. Fue un año lindo, de mucha experiencia con el seleccionado, de partidos muy importantes. Me quedé con ganas de ir a la gira de verano que hizo España por Samoa y Tonga, que no pude ir porque justo me lesioné y tocó rehabilitarme. Pero la verdad que fue un año muy positivo, muy lindo, desde todo punto de vista”, repasó lo que vivió en la temporada que finalizó recientemente.

Luego, el ex-Tilcara se refirió a los objetivos que tiene por delante para este año que acaba de comenzar.

Martiniano Cian.jpg Martiniano Cian se ha ganado el cariño de la afición del combinado Rojo gracias a su gran capacidad ofensiva.

“Para el 2025 tenemos una meta principal como equipo y en lo personal. El objetivo es clasificar con España al Mundial 2027. La verdad que sería un logro inmenso, tanto personal como grupal y para el deporte español. Ese será el gran objetivo para el 2025. Y después seguir creciendo tanto como jugador como persona”, habló de su meta principal para esta temporada.

De todos modos, Martiniano no se olvida del día a día en el VRAC y desea continuar ganando títulos con su equipo: “Otro objetivo para el 2025 serían buscar los títulos con VRAC. Tenemos por delante la Copa del Rey, la Liga y la Copa Ibérica. Queremos ir por todo y sabemos que no será fácil, pero nos prepararemos para eso. Ojalá se nos dé, sean los tres títulos, dos o, al menos, uno”.

De todos modos, que lo hayan elegido el mejor jugador de la temporada no es algo que a Martiniano Cian lo saque de sus objetivos, en los que prioriza lo colectivo antes lo individual

“Fue un premio que me puso muy contento recibirlo, porque la verdad es que no me lo esperaba. Sabía que estaba nominado con cuatro jugadores muy buenos, y cuando me enteré de la noticia me sorprendió. Todavía no caí del todo, pero estoy muy contento y muy agradecido también. De todos modos los premios individuales son muy lindos, pero no más importante que los logros colectivos. Quiero seguir creciendo día a día como jugador y como persona, y que a mi equipo y a la selección le vaya cada vez mejor”.

¿Qué necesita España para clasificar?

Todavía quedan 12 plazas disponibles para al Copa del Mundo, de las cuales cuatro están destinadas a combinados europeos (ya están clasificados Francia, Irlanda, Italia, Escocia, Gales e Inglaterra).

Los restantes cupos los ocuparán los cuatro mejores del Rugby Europe Championship, que se jugará del 31 de enero al 16 de marzo. España estará en el Grupo A con Georgia, Países Bajos y Suiza. Mientras que en la Zona B jugarán Alemania, Rumania, Portugal y Bélgica.