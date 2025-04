Martín Palermo fue despedido de Olimpia de Paraguay

Luego de la tercer derrota de forma consecutiva, la quinta en los últimos seis encuentros, Palermo no ocultó que era consiente que podría atravesar sus últimas horas al mando de la escuadra paraguaya: "Quiero pedir disculpas a los hinchas por esta derrota. Lo mejor que se puede hacer es reflexionar, no voy a tomar ninguna decisión en caliente. Voy a hablar con los dirigentes para ver qué es lo mejor".

"Habrá que ver, yo no hablé con nadie, no vi a nadie, dar una opinión sobre eso (una posible renuncia), no se planteó, porque uno tiene que hablar y analizar lo que pasa. En caliente ahora, no voy a tomar ninguna decisión", agregó Palermo al ser consultado sobre la chance de que dé un paso al costado por su propia cuenta.

"Hay que hacer un análisis profundo, ya es una cuestión que tendremos que analizar con los dirigentes y ver lo qué es mejor para Olimpia, no es mi nombre como entrenador ni quiero ser alguien que le haga mal a Olimpia porque hay una historia atrás, hay todavía muchas cosas que seguramente el club tiene que seguir en crecimiento", afirmó.

Los números de Martín Palermo en Olimpia

Partidos: 54

Títulos: 1 (Clausura 2024)

Victorias: 25

Empates: 17

Derrotas: 12