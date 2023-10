Mariano Werner y un pálpito de lo que será Rafaela

Esta competencia arrancó el 17 de septiembre en autódromo Rosendo Hernández de San Luis, prosiguió en el autódromo Ciudad de San Nicolás en Buenos Aires y este 29 de octubre Werner defenderá el primer puesto en el autódromo de Rafaela.

La Copa de Oro tiene como líder al paranaense con 102,5 puntos y dos carreras ganadas en su haber (obligación para obtener el título es, al menos, tener un primer puesto en la temporada).

Al Zorro lo sigue muy de cerca Julián Santero con 97 unidades y dos carreras ganadas.

En el tercer lugar, relegado, aparece Marcos Landa con 65,6 puntos pero ningún trofeo en la temporada.

Mariano Werner dijo presente en los estudios de La Red Paraná 88.7, lugar en el que palpitó lo que será la competencia en el autódromo de Rafaela.

“Esta gira de la Copa de Oro no es nada menor porque otra vez estamos en la pelea. Estamos primeros en la competencia pero quedan tres carreras muy complicadas”, comenzó Werner, haciendo alusión a las tres fechas que quedan en la Copa de Oro (Rafaela, La Pampa y San Juan).

“Llegamos bien a los dos campeonatos. Con chances en ambos frentes. Si bien hemos estado en la punta del campeonato durante todo el torneo, lo más importante se viene ahora. Quedan muchos puntos por delante”, siguió el Zorro.

“Vamos a dejar todo por ese objetivo, por esa gloria”, sentenció el oriundo de Paraná.

La Copa de Oro se instaló en el Turismo Carretera como algo novedoso. Mariano Werner opinó sobre este trofeo: “No es un formato diferente a años anteriores”.

A su vez, el referente explicó: “Porque en el campeonato general estamos todos peleando allá arriba. El Turismo Carretera está cada vez más difícil. La competencia está cada vez más competitiva. Los pilotos, los autos, los equipos y las marcas son cada vez mejores”.

“Hoy hay muchos pilotos nuevos que llegan con mucho conocimiento gracias al TC Pista Moura, TC Pista, entre otras categorías. Llegan con muchísimas carreras y experiencia en sus espaldas pese a ser jóvenes de edad”, agregó Werner.

“Siempre digo que me gusta competir contra los mejores porque eleva la vara y el profesionalismo”, dijo, haciendo referencia a la nueva camada de pilotos que llega al TC.

Son cinco puntos los que separan a Werner de Santero en la lucha por la Copa de Oro. Algo similar a un “mano a mano” entre estos dos pilotos. “La realidad es que quedan 160 puntos, más o menos, en competencia. Es un montón. Entiendo que cinco puntos es mucho y a la vez es nada porque por eso o mucho menos define un campeonato”, sentenció el piloto paranaense.

“Queda mucho por delante, muchas carreras y mucha exigencia. Rafaela mismo requiere de exigencia para el auto, para el motor, para el equipo y la aerodinámica”, sostuvo.

El Zorro es un referente dentro del automovilismo argentino. En los últimos tres años consiguió un bicampeonato y el segundo lugar en la temporada pasada. Y ahora va por más.

“La experiencia no sé si prevalece en el sprint final. Lo que sí me parece es que te da un poco de soltura y tranquilidad a la hora de manifestarlo con el equipo. Transmitir esa calma en momentos claves. De igual manera tengo las mismas ganas de ganar que cuando no tenía ningún campeonato”, contestó.

“La adrenalina es exactamente la misma. Creo que el compromiso es aún mayor porque cuando uno va creciendo necesita entrenar un poquito más. Eso está bueno”, agregó Mariano Werner.

En relación a esa adrenalina y el deseo de triunfar en cada carrera, el Zorro expresó lo que siente cada vez que cruza la bandera a cuadros: “Es lo más lindo que le puede ocurrir a un piloto”, sentenció.

“Ese momento queda grabado en la retina de cada piloto. Siento esa adrenalina, esa pasión, esa garra de saber que lo vivo como el primer triunfo”, agregó.

“Tengo dos rivales que son muy duros. Matías Rossi y Agusín Canapino. Si bien son muy distintos entre ellos, siempre los considero para mí un espejo en muchas cosas. Para uno mejorar por ejemplo. Me han llevado a estudiarlos, a trabajar de más para ganarles”, dejó en claro.

Para darle un cierre, el piloto de 34 años no olvidó saludar a su tierra natal.

“Siempre digo y lo vuelvo a recalcar, nací en el mejor lugar que podía nacer. El paranaense, el entrerriano es muy fanático. La gente del interior al automovilismo lo vive de otra manera”, cerró.