Mariano Werner se ilusiona con dar pelea

“Queda mucho. Hace 10 días me daban por muerto, por perdido”, reflexionó Mariano Werner tras ganar en San Nicolás.

Mariano Werner (Ford Mustang) alcanzó este domingo su segundo triunfo en la temporada del Turismo Carretera. Un resultado que no solo le sirvió para convertirse en el más ganador del año junto a Julián Santero (Ford Mustang) sino que, fundamentalmente, le permitió relanzar su candidatura al título de la 17ª edición de la Copa de Oro RUS.

Así volvió a lo más alto del podio luego de nueve carreras y se convirtió en el nuevo escolta del mendocino en la lucha por retener la corona. El actual campeón de TC le sacó jugo a su gran fin de semana y al traspié de Santero en la serie y la Final para recortar la diferencia de 38,5 con la que llegó al circuito nicoleño y quedar a solo 6,5 cuando quedan dos competencias y 117,5 unidades en juego. “Queda mucho. Hace 10 días me daban por muerto, por perdido. Esto demuestra que no hay que bajar los brazos”, resumió el ídolo de Ford en la charla con SoloTC.

Para Mariano, además de obviamente contar con un auto competitivo, una de las claves fue el haberle ganado la pulseada a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) en la largada de la 2ª serie, lo que le abrió la posibilidad de largar en la 1ª fila de la carrera junto a de la Iglesia. “Nos ayudó mucho la serie, esa linda maniobra con Agustín. Después en la Final nos potenciamos y luchamos contra un Challenger que estaba rápido”, explicó.

El paranaense le tiró toda la experiencia encima y el potencial de un auto al que calificó como el mejor de las últimas fechas. “En San Luis tuvimos un auto 7,5 puntos. En Paraná fuimos 8,5 y creo que acá en San Nicolás 9. Todos los conjuntos están cada vez mejor en cada carrera, y eso nos obliga a mejorar. El sábado parecía que íbamos a tener una gran clasificación y terminamos 6º. Muchas veces quedas a nada y ese poquito te juega a favor o en contra”, expresó.

Mariano Werner fue efectivo

El tres veces campeón de TC sabía que esta fecha podía marcar un punto de inflexión en sus posibilidades de prenderse en la pelea por el título. Y no la desaprovechó. “No podíamos perder el foco ni regalar puntos. Corrimos bien, fue un fin de semana impecable. Tuve dos chances de superar a De la Iglesia: una en la largada y otra donde vi que se pasó un poquito en la entrada a la recta. Vi que estaba un poquito herido en ese momento, pero si no se hubiera quedado te diría que era imposible pasarlo”, reconoció.

Con el resultado final, y la punta del minitorneo más al alcance de la mano que nunca, Werner apuesta a redoblar los esfuerzos para la recta final. “Ahora viene Toay, un circuito done ganamos a principios de año. Pero había muy pocos modelos de los nuevos, no es parámetro. Tenemos que seguir trabajando, con la cabeza bien para adentro, sabiendo las cosas buenas y las no tan buenas que tenemos. Todas las carreras que vienen serán claves porque empiezan a jugar las presiones a favor o en contra”, concluyó.