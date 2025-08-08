Mariano Werner: "Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro".

"La irregularidad es lo que nos afectó, con esos puntos estaríamos prácticamente asegurados dentro de la Copa", dijo Mariano Werner en una nota con SoloTC.

El paranaense Mariano Werner atraviesa una de las temporadas más irregulares en el Turismo Carretera. Las fallas mecánicas en su Ford Mustang han sido una constante en las ocho fechas disputadas y, por ello, el tricampeón se encuentra hoy fuera de la zona de clasificación a la Copa de Oro. El entrerriano sabe que la irregularidad se paga caro en el TC. De hecho, el piloto del Werner Competición perdió más de 70 puntos por fallas mecánicas que le impidieron redondear buenos resultados, y estar hoy en el tercer puesto del torneo.

“La irregularidad es lo que nos afectó: hemos perdido alrededor de 60 puntos por quedarnos (en pista), con esos puntos estaríamos prácticamente asegurados dentro de la Copa, ya que prácticamente es la diferencia con la punta casi”, le dijo Werner a SoloTC .

A lo que agregó: “Pero hemos fallado, cometido errores y ahora hay que dar vuelta la página, hay que trabajar más duro que antes todavía. Porque más allá de la irregularidad y de los errores, todavía tenemos chance”.

Los números de Mariano Werner

En realidad, Mariano Werner perdió 72 puntos en carreras en las que venía siendo protagonista y fallas mecánicas en el Ford lo complicaron. En Viedma (primera fecha) venía tercero y sufrió la rotura de la directa que derivó en abandono y de esa manera vio cómo se esfumaron 34 unidades.

En Toay, cuarta carrera, marchaba cuarto cuando desertó por problemas con una bujía y así perdió 31 puntos. Ese mismo problema de la bujía lo retrasó en Termas de Río Hondo (quinta jornada) cuando cayó del octavo al 13° lugar y eso lo privó de sumar cinco puntos más. Hasta acá, son 70 los puntos que no pudo capitalizar.

Mientras que en Posadas (séptima fecha) tuvo un mal fin de semana en general y es imposible saber cuánto perdió. Porque en la clasificación no tuvo una buena performance y clasificó 34° a 1s262, mientras que en la serie rompió un motor y en la Final otro. Se fue de Misiones con solo dos unidades por largar la carrera. Y el fantasma de las bujías volvió a aparecer en la última fecha en Concepción del Uruguay: en la serie marchaba segundo detrás de Julián Santero y el motor quedó en cinco cilindros cuando se rompió una bujía y cayó al quinto puesto. Otros dos puntos perdidos por falla mecánica.

“Ha sido un año muy desparejo. Hay mucha cantidad de autos y obviamente que el ser irregular hace que hoy haya un abanico muy grande de posibilidad de ingresar a la Copa de Oro. Antes, cuando arrancó este formato en el 2008, 2009 y 2010, uno ya sabía fechas antes quienes eran los 12 que entraban, más tres o cuatro. Y hoy hay un montón, porque se premia mucho el llegar. De hecho, ves alguno que está dentro de la Copa de Oro que quizá no llegó nunca entre los 10; pero fue 11 y hoy está ahí en la puerta de entrar”, cerró Werner.

El tricampeón de TC está 16° en el torneo a 7,5 puntos de la zona de clasificación el minitorneo, cuando hay 92 unidades en juego en las dos fechas que quedan para conocer los primeros 12 pilotos que comenzarán a disputar el sprint por el título.