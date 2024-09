Mariano Werner palpitó el regreso del TC a Paraná

Antes de ingresar a la cabina se prestó para la producción fotográfica de UNO. Como indican los rituales evitó tener contacto con el trofeo. “Todos los deportistas somos cabuleros. Eso de tocar la copa es un poco algo que se ha dicho siempre. Las veces anteriores no la toqué. Seguimos por el mismo camino. No hay que cambiar nada”, explicó el defensor de la corona que conquistó, por tercera vez en su carrera, en la temporada 2023.

“Parecía mentira que tengamos TC este año en Paraná, pero recuerdo que en marzo cuando me junté con el gobernador me comunicó que quería tener el Turismo Carretera Paraná y no teníamos fecha. Hoy regresa gracias a tanta gente que hizo posible esto, como el Guri Martínez, el Club de Volantes Entrerriano, como tantos empresarios. Me encuentro peleando nuevamente un campeonato, en mi casa, con tanta gente que está esperando ingresar al autódromo desde hace unos días. Eso es lo más lindo del Turismo Carretera”, resaltó el Zorro.

Mariano Werner 2.jpeg Mariano Werner se ubica en el tercer escalón de las posiciones de la Copa de Oro. UNO / Mariano Werner

La última vez que el circuito ubicado en Sauce Montrull recibió al TC fue el 28 de agosto de 2022. Esa competencia marcó el cierre de la fase regular. En esta oportunidad la competencia se disputará en el marco del sprint final del campeonato. En el tramo en el que una docena de pilotos aspiran obtener los 47 puntos que ofrece la jornada para quedar lo mejor posicionado en el certamen.

La Copa de Oro, la etapa más importante de la temporada de Turismo Carretera

“La etapa regular es distinto más allá que se está corriendo por un mismo campeonato. En cambio en la Copa de Oro todo arranca de cero como pasó en la primera fecha en San Luis. Son las carreras a matar o morir. En esta etapa no se pueden perder puntos. Es la etapa donde los pilotos necesitamos pelear contra los rivales”, diferenció.

Luego recordó de un antecedente donde festejó en lo más alto del podio en la ciudad que lo vio nacer. “Hubo muchas carreras que fue dentro de la Copa de Oro. En aquel momento, en el 2009 me tocó ganar mi primera carrera. Esa competencia abrió la última instancia. También me tocó pelear una carrera mano a mano con (Mariano) Altuna que la perdí en el 2010. Es lindo, la gente, la convocatoria, el clima que se genera en la Copa de Oro es distinto”, añadió.

Mariano intentará recuperar el protagonismo de los capítulos iniciales de la temporada. En busca de ese objetivo su equipo realizó ajustes en el Ford Mustang que lucirá el número 1. “Sabíamos que en la fecha anterior no tuvimos 10 puntos. Fuimos a San Luis con un problema o un funcionamiento que no estaba adecuado en el motor. Éramos conscientes de eso. Asimismo sumamos buenos puntos al finalizar en el sexto lugar. Ahora en este momento están roleando el motor. Hemos trabajado mucho para mejorar el auto. Cada pista tiene lo suyo y soy consciente que tenemos que estar en la pelea”, Indicó.

El Zorro opinó que, la jornada que se disputará desde mañana, podrá ser determinante en el desenlace de la temporada. “Después de la carrera que se disputará en Paraná sabremos donde quedaremos parados y quien o quienes serán los rivales a vencer. Hoy es Julián (Santero) por lo que ha generado, pero también porque tiene un equipo y un motorista que está para él solo”, subrayó.

El Gurí Martínez se despide en su provincia

La presencia de Omar El Gurí Martínez será otro de los actractivos de la jornada. El Supremo Entrerriano tendrá su segunda despedida en el Turismo Carretera. “Está entusiasmado”, afirmó Mariano. “Él sigue generando grandes expectativas. Parecía que después de la carrera en Buenos Aires no lo íbamos a tener más en pista. Está bueno que siga demostrando lo que hizo en su trayectoria”, amplió.

“Que compita el Gurí no me quita presión. Siempre tengo el deseo de funcionar bien. Sabemos que en esto es deporte llegar es una cosa y mantenerse es otra. Tengo el mismo equipo que me llevó a los campeonatos, pero con un cambio notable de modelo desde este año. Los autos son más rápidos, tiene un poco más de carga aerodinámica. No es que demande un periodo de adaptación, pero si de conocimiento”, concluyó.

Mariano Werner, identificado con Franco Colapinto

Mariano Werner indicó sentirse identificado con Franco Colapinto, el joven piloto argentino que está desarrollando su camino en la Fórmula 1. “Tiene un talento increíble, habla bien, tiene esa cosa de argentino que genera en un mundo que es distinto porqué en Inglaterra todo más estructurado. Que Franco esté dialogando, que haga algo como argentino, que hable tan sencillo. y aparte sé que tenga esa picardía de saber cómo entrar en el equipo y cómo ganarle al compañero está bueno. Me siento identificado.