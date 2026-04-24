Mariano Werner va por victoria a La Plata

Este fin de semana se corre la tercera fecha de las TC Pick Up. El piloto de Paraná buscará su primer triunfo de la temporada.

El piloto de Paraná llega de hacer podio en la última presentación en La Plata.

Enfocado en desarrollar y evolucionar con el nuevo Foton Tunland G7, Mariano Werner llevó a cabo una prueba el pasado jueves en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, con miras a la cuarta fecha de TC Pick Up que se realizará este fin de semana.

Con la unidad de la marca china que se incorporó al campeonato de camionetas este año, el piloto entrerriano trabajó con su equipo en la puesta a punto y correcciones técnicas para ser protagonista y mantenerse entre los postulantes a la corona que logró en 2023.

Mariano Werner: "Hasta ahora no estoy a gusto con el auto"

A su vez, y luego de este compromiso con TC Pick Up, Werner se abocará en otra prueba con el Ford de Turismo Carretera, la cual se realizará antes de la carrera que se llevará a cabo en Termas de Río Hondo, el 9 y 10 de mayo.

Para este fin de semana la categoría de camionetas va por su tercera presentación de la temporada 2026 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, y la ACTC dio a conocer la nómina oficial de inscriptos. En total habrá 15 camionetas habilitadas, con cuatro bajas y un regreso respecto a la segunda fecha. Recordar que Otto Fritzler (Ford Ranger) fue el último ganador y Diego Azar (Fiat Toro) llega como líder del campeonato.

Para esta tercera cita del campeonato se aprecia el regreso de Matías Frano, que manejará la Toyota Hilux que liberó Gastón Iansa tras anunciar su salida de la categoría por problemas presupuestarios. También se ausentan Lucas Valle (Toyota Hilux), Gaspar Chansard (VW Amarok) y Joaquín Ochoa (Ford Ranger).

La actividad oficial se desarrollará entre sábado y el domingo, con entrenamientos, clasificación, series y la Final. Se trata de la tercera cita tanto de TC Pick Up como de TC Pista Pick Up.

Diego Azar (Fiat Toro) es el líder de las TCPK con 74,5 puntos, delante del último ganador, Otto Fritzler (Ford Ranger) por solo un punto de diferencia.

Más entrerrianos en el Roberto Mouras

Por otra parte, las TC Pista Pick Up tendrá 22 camionetas inscriptas y el uruguayense Tomás Pellandino (Ford Ranger) está al frente del torneo con 88,5 unidades acumuladas, teniendo a Santiago Biagi (Toyota Hilux) detrás, a seis puntos.

Además de Pellandino, también estarán Juan Pablo Guiffrey de Villaguay con una Ford del SAP Team y Manuel Borget de General Ramírez con una Ford del Magnoluz Racing.