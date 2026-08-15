Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Mariano Werner quedó 4° en la clasificación de las TC Pick Up en Rosario y este domingo buscará ganar la Etapa Regular. Pellandino poleman en TC Pista Pick Up.

Mariano Werner se ubicó en la cuarta posición durante la clasificación de las TC Pick Up, que ayer se disputó en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde hoy se definirá la Etapa Regular.

Hernán Palazzo (Toyota Hilux) ratificó su buen presente y se quedó con la pole position en dos de las últimas tres fechas y en la restante fue 2º a sólo 039/1000 del poleman.

El piloto del EZE-B Team había sido 5º en el primer corte clasificatorio, que dominó Facundo Ardusso (Toyota Hilux), y también fue 5º en el segundo segmento eliminatorio, que tuvo a Otto Fritzler (Ford Ranger) como el más veloz.

En la tercera y decisiva instancia clasificatoria, Palazzo sorprendió al lograr un tiempo de 1’51”150/1000 cuando caía la bandera a cuadros y obtuvo así su segunda pole (ambas este año) en 38 clasificaciones en TC Pick Up.

“Vengo teniendo una gran camioneta en las últimas fechas. Es una de las poles más lindas que logré, porque hice el curvón al límite y además porque no estaba para hacer la pole. Hoy estamos muy felices, pero si mañana no ganamos ya sabemos cómo vamos a estar…”, manifestó Palazzo en Campeones.

Otto Fritzler fue quien se quedó con el grito atragantado y con las ganas de descontarle dos puntos a Mariano Werner (Foton Tunland G7) en la lucha por ganar la Etapa Regular. De todos modos, el piloto del Maquin Parts Racing, que probó su Ford Ranger en La Plata el martes pasado, logró su mejor resultado en clasificación (segundo a 265/1000) desde la pole position que alcanzó en la segunda fecha, disputada en La Plata.

Por tercera vez en la temporada y por segunda fecha consecutiva, Agustín Canapino (Chevrolet S10) clasificó tercero, su mejor resultado de la temporada en esta instancia. “Con esta condición climática, era de esperar una clasificación cambiante. En los dos primeros cortes administré un poco y en el último tiré todo pero no alcanzó, hubo otros que fueron más rápidos…”, sostuvo el piloto del Canning Motorsports.

Mariano Werner (Foton Tunland G7), el líder del campeonato con nueve puntos de ventaja sobre Fritzler, clasificó cuarto a 614/1000. Por su parte, Facundo Ardusso (Toyota Hilux) quedó quinto a 1”053/1000 en su primera aparición en el último corte clasificatorio desde su regreso a la categoría, que se produjo en la cuarta fecha de esta temporada.

Así largarán las series en Rosario

Hoy se correrán las series en el Juan Manuel Fangio santafesino: Hernán Palazzo (Toyota Hilux) y Agustín Canapino (Chevrolet S10) largarán adelante en la primera batería, que se pondrá en marcha a las 11.10, mientras que Otto Fritzler (Ford Ranger) y Mariano Werner (Foton Tunland G7) harán lo propio en el segundo parcial, que comenzará a las 11.40. La carrera final a 20 vueltas se largará a las 14.10.

Pellandino pole en TC Pista Pick Up

Tomás Pellandino (Ford Ranger) resultó el más veloz de la clasificación de la 7ª y última fecha de la Etapa Regular del TC Pista Pick Up en el autódromo de Rosario. En una sesión que se desarrolló con pista húmeda, el representante de Concepción del Uruguay, que ahora lidera el campeonato en soledad, consiguió su segunda pole position de la temporada 2026 y la 3ª en 18 clasificaciones en la categoría.

Luego de que el primer corte clasificatorio quedara en poder de Faustino Cifre (Ford Ranger) y de que Santiago Biagi (Toyota Hilux) fuera el más veloz en el segundo segmento eliminatorio apareció Pellandino. El piloto del SAP Team estableció un tiempo de 1’54”551/1000 para su mejor vuelta en la “Q3” y superó al del RUS Med Team por 119/1000. De esta manera, quedó como único líder del campeonato, con dos puntos de ventaja sobre Biagi.

Faustino Cifre (Ford Ranger), quien con la pole de Pellandino se quedó sin posibilidades de ganar la Etapa Regular, clasificó 3º a 327/1000. Antonino Sganga (Ford Ranger) fue 4º a 505/1000 en su regreso a la categoría luego de una fecha de ausencia, mientras que Juan Pablo Alberti (VW Amarok) completó el “top 5”, a 811/1000.

A raíz del fuerte golpe en el primer entrenamiento, donde se despistó y terminó impactando contra el muro de la curva 3, Gonzalo Aramburu (Toyota Hilux) no tomó parte de la clasificación y se retiró del “Juan Manuel Fangio” ante la imposibilidad de continuar con la actividad. El tandilense Gallo Competición es uno de los pilotos que lucha por un lugar en la Copa Coronación (está 11º en el campeonato), aunque ahora dependerá de los resultados de sus rivales.